Drastyczny wzrost wydawania polskich obywatelstw cudzoziemcom. Ponad połowa to Ukraińcy
WiadomościPolska

Drastyczny wzrost wydawania polskich obywatelstw cudzoziemcom. Ponad połowa to Ukraińcy

-

Autor: DC
polska ukraincy paszport
Ukraińcy i polski paszport / fot. Pixabay / Gnesener1900 / CC BY-SA 4.0 / Wiki (kolaż)
W ubiegłym roku rekordowa liczba cudzoziemców otrzymała polskie obywatelstwo. Dominującą grupą byli Ukraińcy.

Z danych MSW przytoczonych przez bankier.pl wynika, że w ubiegłym roku 16342 obcokrajowców otrzymało polskie obywatelstwo. Najwięcej, bo ponad połowę, stanowią Ukraińcy. Obywatelstwo polskie otrzymało w ubiegłym roku 8219 Ukraińców.

Portal zwraca uwagę na szybki wzrost liczby nowych obywateli. W 2023 roku ich liczba była mniejsza o 33 proc. i wynosiła około 10 tys. osób. Z kolei w 2019 obywatelstwo otrzymało tylko 9 tys. osób.

„Liczba ta może rosnąć bowiem, Polska jest krajem masowej imigracji już od około dekady. Rządy Prawa i Sprawiedliwości szeroko otworzyły granice kraju do przybyszów” – zwraca uwagę portal kresy.pl.

W 2016 roku Polska była drugim państwem w UE pod względem liczby pierwszych pozwoleń na pobyt dla osób spoza UE. Wówczas pierwsze miejsce zajęło Zjednoczone Królestwo.

Rok później Polska zajęła pierwsze miejsce w UE w tej kwestii. Na drugim miejscu były Niemcy.

„Tendencja ta utrzymała się do końca rządów PiS” – czytamy.

Źródło:bankier.pl / kresy.pl / nczas.info
