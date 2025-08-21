Drastyczny wzrost wydawania polskich obywatelstw cudzoziemcom. Ponad połowa to Ukraińcy

- Reklama -

W ubiegłym roku rekordowa liczba cudzoziemców otrzymała polskie obywatelstwo. Dominującą grupą byli Ukraińcy.

Z danych MSW przytoczonych przez bankier.pl wynika, że w ubiegłym roku 16342 obcokrajowców otrzymało polskie obywatelstwo. Najwięcej, bo ponad połowę, stanowią Ukraińcy. Obywatelstwo polskie otrzymało w ubiegłym roku 8219 Ukraińców.

Portal zwraca uwagę na szybki wzrost liczby nowych obywateli. W 2023 roku ich liczba była mniejsza o 33 proc. i wynosiła około 10 tys. osób. Z kolei w 2019 obywatelstwo otrzymało tylko 9 tys. osób.

„Liczba ta może rosnąć bowiem, Polska jest krajem masowej imigracji już od około dekady. Rządy Prawa i Sprawiedliwości szeroko otworzyły granice kraju do przybyszów” – zwraca uwagę portal kresy.pl.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

W 2016 roku Polska była drugim państwem w UE pod względem liczby pierwszych pozwoleń na pobyt dla osób spoza UE. Wówczas pierwsze miejsce zajęło Zjednoczone Królestwo.

Rok później Polska zajęła pierwsze miejsce w UE w tej kwestii. Na drugim miejscu były Niemcy.

„Tendencja ta utrzymała się do końca rządów PiS” – czytamy.