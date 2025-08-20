Rekordowe trafienie w loterii. Nigdy wcześniej nikt nie wygrał TAKIEJ kwoty

- Reklama -

Rekordowa wygrana 250 milionów euro padła we wtorek wieczorem we Francji w loterii EuroMillions. Jest to najwyższa możliwa wygrana i nigdy wcześniej takiej kwoty nie „trafiono” w tym kraju.

Podczas wtorkowego losowania kwota była wysoka, ponieważ żaden gracz nie trafił zwycięskich numerów w poprzednim losowaniu z 15 sierpnia, gdy potencjalna wygrana wynosiła 234 mln euro. Właściciel szczęśliwego kuponu ma teraz 60 dni na zgłoszenie się po wygraną. Nie podano na razie do wiadomości publicznej, gdzie kupiony został los.

Poprzedni rekord w loterii EuroMillions we Francji padł w 2021 roku w Polinezji Francuskiej. Wówczas mieszkanka Tahiti wygrała 220 mln euro.