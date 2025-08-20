Rząd szykuje nowe podatki. Pierwszy projekt jeszcze przed końcem miesiąca

- Reklama -

Rząd KO szuka sposobu na ograbienie nas z jeszcze większej ilości pieniędzy. Obecnie brane pod uwagę są nowe podatki: Cyfrowy, bankowy i nowa wersja podatku handlowego.

Rządzący szykują zmianę przepisów. Pozwolą one zwiększyć kontrolę rządu nad e-sklepami i bankami. Ostatecznie koszt tego wszystkiego poniosą zwykli ludzie.

Wyborcza.biz poinformowała, że rząd KO planuje też zmiany w podatku handlowym. Ten wymyślono jeszcze za rządów PiS.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański chce zwiększyć ilość rabowanych ludziom pieniędzy z tytułu podatków. Zamierza ponadto poszerzyć podatek handlowy o sprzedaż w sklepach internetowych.

„Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański chce uszczelnić przepisy i rozszerzyć podatek handlowy o sprzedaż prowadzoną w sklepach internetowych” – wskazuje serwis.

Szykowany jest także podatek dla banków, co przełoży się na zwiększenie cen ich produktów finansowych.

– Wiemy, że sektor bankowy ma w tej chwili bardzo wysokie zyski. Te zyski są efektem utrzymywania przez Narodowy Bank Polski wysokich stóp procentowych, (…) w związku z czym pojawiają się tam zyski, które przy niższych stopach procentowych po prostu by nie wystąpiły – przekonywał niedawno Domański.

Portal money.pl w ubiegłym tygodniu informował o przygotowaniu przez ministerstwo finansów wstępnych założeń podatku cyfrowego. Ma on zostać wprowadzony od 2027 roku.

Projekt zakłada podatek w wysokości 3 proc. przychodów. Objąłby firmy o globalnych przychodach powyżej 750 mln euro (niecałe 3,2 mld zł).

Projekt ma zostać przedstawiony jeszcze przed końcem sierpnia.

– Wszystkie rozwiązania fiskalne, w tym dotyczące sektora bankowego, będą do tej pory przedstawione – zapewnił minister Domański.