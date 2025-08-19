Płacimy za KPO, by kierowcy byli dojeni. Będzie 70 nowych fotoradarów, których instalacja jest ponoć niezbędna

- Reklama -

Jak łatwo się było domyślić, część pieniędzy z KPO poszła na dojenie Polaków z pieniędzy. W Polsce stanie 70 nowych fotoradarów.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało, że „uruchomiliśmy dwa pierwsze fotoradary z puli 70 nowych urządzeń zakupionych z KPO”.

„Pomiary prędkości ruszyły w Tarnowskich Górach i Raciborzu” – przekazano.

Fotoradary stoją w miejscach, w których urzędnicy zabraniają jeździć szybciej, niż 50 km/h. W komunikacie urząd chwali się, że nowe fotoradary dają gwarancję ciągłości wykonywania pomiarów prędkości i „wysoką jakość zarejestrowanych dowodów popełnionych wykroczeń”.

Kolejne fotoradary „staną przy drogach krajowych, w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, spowodowanych nadmierną prędkością”.

„Fotoradary wyhamują tam prędkość pojazdów i uspokoją ruch” – podaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD).

Fotoradary mają działać w dzień i w nocy, niezależnie od nawet trudnych warunków pogodowych. Mają też automatycznie rozpoznawać rodzaj pojazdu i odczytywać jego tablice rejestracyjne.

GITD i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wyznaczyły lokalizacje dla pozostałych nowych fotoradarów. Przekonywano, że we wszystkich tych miejscach instalacja urządzeń była „niezbędna”.

„Pod uwagę wzięto przede wszystkim liczbę i rodzaj zdarzeń drogowych oraz liczbę ofiar z podziałem na zabitych i rannych, a także obecność obiektów, takich jak przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe czy miejsca użyteczności publicznej, generujące większy ruch” – przekazało GITD w komunikacie.

Najwięcej fotoradarów zainstalowanych zostanie w woj. wielkopolskim (11). Dalej jest Dolny Śląsk (10) i Mazowieckie (8).

„Każda lokalizacja urządzenia poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym” – zapewnia inspektorat i przypomina, że obudowa urządzenia będzie miała żółtą barwę.

Koszt instalacji jednego fotoradaru TraffiStar SR390 z KPO to 240 tys. zł, czyli prawie ćwierć miliona. Koszt instalacji i zakupu wszystkich 70 to prawie 16,79 mln zł.

Na dostawie i montażu za nasze pieniądze zarobi Lifor Sp. z o.o.