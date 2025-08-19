WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaPłacimy za KPO, by kierowcy byli dojeni. Będzie 70 nowych fotoradarów, których...
WiadomościPolska

Płacimy za KPO, by kierowcy byli dojeni. Będzie 70 nowych fotoradarów, których instalacja jest ponoć niezbędna

-

Autor: DC
fotoradar kpo drogowka
Nowe fotoradary za nasze pieniądze z wielką prowizją przez redystrybucję w KPO / fot. Fb / Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
- Reklama -

Jak łatwo się było domyślić, część pieniędzy z KPO poszła na dojenie Polaków z pieniędzy. W Polsce stanie 70 nowych fotoradarów. 

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało, że „uruchomiliśmy dwa pierwsze fotoradary z puli 70 nowych urządzeń zakupionych z KPO”.

„Pomiary prędkości ruszyły w Tarnowskich Górach i Raciborzu” – przekazano.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Fotoradary stoją w miejscach, w których urzędnicy zabraniają jeździć szybciej, niż 50 km/h. W komunikacie urząd chwali się, że nowe fotoradary dają gwarancję ciągłości wykonywania pomiarów prędkości i „wysoką jakość zarejestrowanych dowodów popełnionych wykroczeń”.

Kolejne fotoradary „staną przy drogach krajowych, w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, spowodowanych nadmierną prędkością”.

„Fotoradary wyhamują tam prędkość pojazdów i uspokoją ruch” – podaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD).

Fotoradary mają działać w dzień i w nocy, niezależnie od nawet trudnych warunków pogodowych. Mają też automatycznie rozpoznawać rodzaj pojazdu i odczytywać jego tablice rejestracyjne.

GITD i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wyznaczyły lokalizacje dla pozostałych nowych fotoradarów. Przekonywano, że we wszystkich tych miejscach instalacja urządzeń była „niezbędna”.

„Pod uwagę wzięto przede wszystkim liczbę i rodzaj zdarzeń drogowych oraz liczbę ofiar z podziałem na zabitych i rannych, a także obecność obiektów, takich jak przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe czy miejsca użyteczności publicznej, generujące większy ruch” – przekazało GITD w komunikacie.

Najwięcej fotoradarów zainstalowanych zostanie w woj. wielkopolskim (11). Dalej jest Dolny Śląsk (10) i Mazowieckie (8).

„Każda lokalizacja urządzenia poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym” – zapewnia inspektorat i przypomina, że obudowa urządzenia będzie miała żółtą barwę.

Koszt instalacji jednego fotoradaru TraffiStar SR390 z KPO to 240 tys. zł, czyli prawie ćwierć miliona. Koszt instalacji i zakupu wszystkich 70 to prawie 16,79 mln zł.

Na dostawie i montażu za nasze pieniądze zarobi Lifor Sp. z o.o.

Źródło:polsatnews.pl / nczas.info
Poprzedni artykuł
NBP podał dane o inflacji za lipiec. Czy wzrosła? Jeden analityk powie tak, drugi nie
Następny artykuł
Niemcy w ofensywie. Unia w defensywie

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU