Negocjacje w Waszyngtonie. Zełeński już nie zapewniał o niemożliwości zmian terytorialnych. "Kwestia...
TEMAT DNIA

Negocjacje w Waszyngtonie. Zełeński już nie zapewniał o niemożliwości zmian terytorialnych. „Kwestia między mną a Putinem”

-

Autor: DC
wolodymyr zelenski
Wołodymyr Zełeński / fot. PAP / EPA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński w poniedziałek podczas briefingu po spotkaniach w Białym Domu powiedział, że kwestia terytoriów pozostanie sprawą do omówienia między nim a prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Ocenił wynik poniedziałkowych rozmów jako „dobry”.

Zełeński ocenił, że było to dotychczas jego najlepsze spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

– Jesteśmy pewni, że wojna się zakończy. Jest to dla nas bardzo ważne, by to nie była przerwa w walkach, tylko prawdziwy pokój, który można ochronić gwarancjami bezpieczeństwa naszych partnerów – powiedział.

Zaznaczył, że jednym z tematów poniedziałkowych rozmów z Trumpem i grupą europejskich liderów były gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju.

– To kluczowa kwestia na początku drogi ku zakończeniu wojny – dodał.

Zaznaczył, że USA wysyłają sygnał, że będą uczestnikiem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i że jest polityczna wola w tej sprawie.

– Uważam, że to duży krok naprzód – ocenił.

Należy tu zaznaczyć, że w rzeczywistości Donald Trump wskazywał, że to państwa Europejskie mają być militarnym gwarantem dla Ukrainy. A więc także Polska. O tym więcej przeczytacie w artykule poniżej.

Trump negocjuje EUROPEJSKIE gwarancje dla Ukrainy! Wyśle Polaków na wojnę? „Są pierwszą linią”

Przywódcę zapytano też o publikację dziennika „Financial Times”, który napisał w poniedziałek, że Ukraina zaoferowała zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dol. ze środków europejskich, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA po zawarciu pokoju z Rosją. Zełeński zapowiedział, że w ciągu dziesięciu dni powinny pojawić się szczegóły dotyczące gwarancji bezpieczeństwa od partnerów dla Ukrainy.

W Białym Domu rozmawiano również o powrocie do kraju wywiezionych przez Rosję ukraińskich dzieci oraz o wymianie jeńców – wojskowych, cywilnych i więźniów politycznych – w formacie wszyscy na wszystkich. Trump ma w tym wesprzeć Zełeńskiego.

Prezydent zaznaczył, że przeprowadził też z Trumpem długą rozmowę o ukraińskim terytorium, a strona amerykańska przygotowała na spotkanie mapę Ukrainy przedstawiającą aktualną sytuację na froncie. Zełeński twierdził, że kwestia terytorium pozostanie sprawą między nim a Putinem.

Z kolei wg CNN, Zełeński zapytany o gotowość do „przerysowania mapy” nie odpowiedział wprost. Natomiast pochwalił wysiłki amerykańskiej administracji dla pokoju na Ukrainie, co jest pośrednim wyrażeniem gotowości do ustępstw terytorialnych.

Ukraiński prezydent poinformował, że Trump zadzwonił w poniedziałek do Putina podczas wizyty grupy przywódców w Białym Domu. Strona rosyjska zaproponowała na początek przeprowadzenie spotkania dwustronnego – między Rosją i Ukrainą. Następnie miałoby zostać zorganizowane spotkanie trójstronne – z udziałem USA.

– Jesteśmy gotowi do wszelkich formatów na poziomie liderów (…) Potwierdziłem, że jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania z Putinem. I później liczymy na trójstronne spotkanie – oświadczył Zełeński. Dodał, że nie ustalono dat potencjalnych spotkań i opowiedział się za tym, by odbyły się bez żadnych warunków wstępnych.

Źródło:PAP / edition.cnn.com / nczas.info
