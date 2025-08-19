Polskie lotnictwo było postawione w stan najwyższej gotowości. „Charakter prewencyjny”

- Reklama -

Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia uderzeniami rakietowymi rosyjskiego lotnictwa na terytorium Ukrainy, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

Uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP – dodano w oficjalnym komunikacie.

Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia uderzeniami rakietowymi rosyjskiego lotnictwa na terytorium Ukrainy, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej… pic.twitter.com/IGfmfeFtuA — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 19, 2025

DORSZ wcześniej informowało, że „uruchomiło wszystkie niezbędne procedury w związku z atakami lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, które po raz kolejny rozpoczęło ataki rakietowe na terytorium Ukrainy w nocy z 18 na 19 sierpnia”, co oznacza że polskie lotnictwo zostało postawione w stan najwyższej gotowości. DORSZ dodało także, że „działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru”.

❗️Uwaga, w nocy z 18 na 19 sierpnia 2025 r. lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej po raz kolejny rozpoczęło ataki rakietowe na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie… pic.twitter.com/3ynjQ4H5IK — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 19, 2025

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Dowództwo Operacyjne RSZ przypomniało, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.