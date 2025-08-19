WIDEO
Wiadomości

Polskie lotnictwo było postawione w stan najwyższej gotowości. „Charakter prewencyjny"

Autor: JA
F-16 w powietrzu. Zdjęcie ilustracyjne. /Foto: Pixabay
F-16 w powietrzu. Zdjęcie ilustracyjne. /Foto: Pixabay
Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia uderzeniami rakietowymi rosyjskiego lotnictwa na terytorium Ukrainy, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

Uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP – dodano w oficjalnym komunikacie.

DORSZ wcześniej informowało, że „uruchomiło wszystkie niezbędne procedury w związku z atakami lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, które po raz kolejny rozpoczęło ataki rakietowe na terytorium Ukrainy w nocy z 18 na 19 sierpnia”, co oznacza że polskie lotnictwo zostało postawione w stan najwyższej gotowości. DORSZ dodało także, że „działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru”.

Dowództwo Operacyjne RSZ przypomniało, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

