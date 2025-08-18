Trump jak „radosny szczeniak”. Applebaum uderza w prezydenta USA. „To było upokarzające”

- Reklama -

Polska została odstawiona na boczny tor i przedstawiciel naszego kraju nie został zaproszony do Waszyngtonu, a żona ministra Radosława Sikorskiego Anne Applebaum po raz kolejny uderzyła w prezydenta USA Donalda Trumpa.

W piątek 15 sierpnia na Alasce doszło do historycznego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa oraz prezydenta Rosji Władimira Putina. Rozmowa przywódców wywołała zamieszanie wśród elit lewicowych, które nie mogły przeboleć widoku czerwonego dywanu na lotnisku i zaproszenia Putina do limuzyny Trumpa.

Wiele lewicowych mediów oceniło, że wygranym spotkania z Trumpem został Putin, ponieważ zaproszenie ściganego przez Międzynarodowy Trybunał Karny zbrodniarza wojennego przez lidera najpotężniejszego mocarstwa świata zakończyło okres izolacji Rosji w świecie zachodu. Niektórzy wskazywali też na to, że ustalenia szczytu są korzystne właśnie dla rosyjskiego przywódcy.

Do piątkowego spotkania odniosła się w „The Atlantic” żona warszawskiego ministra spraw zagranicznych. „Stany Zjednoczone nie mają żadnych kart, ponieważ je rozdaliśmy. Jeśli kiedykolwiek będziemy chcieli ponownie ich użyć, trzeba je odzyskać: uzbroić Ukrainę, rozszerzyć sankcje, powstrzymać śmiercionośne roje dronów, złamać rosyjską gospodarkę i wygrać wojnę. Wtedy zapanuje pokój” – napisała w artykule Applebaum.

„Dla Amerykanów zawstydzające było to, że musieli przyjąć na swoim terytorium znanego zbrodniarza wojennego. To było upokarzające patrzeć, jak amerykański prezydent zachowywał się jak radosny szczeniak podczas spotkania z dyktatorem znacznie biedniejszego i mniej ważnego państwa, traktując go jak przełożonego” – dodała.

Krytyka ze strony żony Sikorskiego pojawiła się w czasie, kiedy Polska została odstawiona na boczny tor i ani prezydent ani premier naszego kraju nie zostali zaproszeni na spotkanie w Waszyngtonie. Do stolicy USA przybył już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który ma się spotkać z Trumpem w poniedziałek o 13 czasu lokalnego (19 w Polsce). Później dołączyć do nich mają pozostali europejscy przywódcy, czyli przewodnicząca Komisji Europejskiej, kanclerz Niemiec, prezydent Francji, prezydent Finlandii, premier Włoch oraz premier Wielkiej Brytanii. Obecny będzie także sekretarz generalny NATO.

To nie pierwszy raz, kiedy Applebaum w ostrych słowach atakuje Trumpa. Jeszcze przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych żona Sikorskiego w magazynie „The Atlantic” Applebaum ogłosiła, że „Trump mówi jak Hitler, Stalin i Mussolini”.

Już po zwycięstwie republikanina, Applebaum w wywiadzie dla „El Mudno” grzmiała, że pierwsze nominacje Trumpa na najwyższe funkcje w państwie „obejmują osoby, które są otwarcie prorosyjskie i aktywnie nie lubią UE”.