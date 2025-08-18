Dyplomatyczna klęska. Polscy politycy nie lecą do USA, ale Bartoszewski tłumaczy, że to nie problem. Europa i tak zrobi, co jej Wuj Sam każe

- Reklama -

Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski w Polsat News przekonywał, że brak zaproszenia polskich polityków do Białego Domu, to nie problem, ani porażka warszawskiej dyplomacji. – De facto decyzje w podjęte będą w wąskim, amerykański gronie – powiedział Bartoszewski.

Przypomnijmy, że w poniedziałek, na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży wizytę w Waszyngtonie. Rozmowy przywódców USA i Ukrainy mają dotyczyć inicjatyw na rzecz zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Ukraiński prezydent ma się spotkać z Trumpem w poniedziałek o 13 czasu lokalnego (19 w Polsce), po czym dołączyć do nich mają pozostali europejscy przywódcy zaproszeni przez prezydenta USA. Swój udział w rozmowach w Białym Domu potwierdzili:

przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen,

kanclerz Niemiec Friedrich Merz,

prezydent Francji Emmanuel Macron,

prezydent Finlandii Alexander Stubb,

sekretarz generalny NATO Mark Rutte,

premier Włoch Giorgia Meloni,

premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Według harmonogramu, mają oni przybyć do Białego Domu przed Zełenskim, o 12, lecz mają zostać powitani po zakończeniu spotkania Trump-Zełenski. Rozmowy w rozszerzonym formacie mają rozpocząć się o 15.

Wśród zaproszonych gości nie ma nikogo ze strony Polski, choć nasz kraj z jednej strony sąsiaduje z Ukrainą, z drugiej zaś jest jednym z liderów wsparcia dla pogrążonego w wojnie państwa. O to, dlaczego ani premier Donald Tusk, ani prezydent Karol Nawrocki nie udają się do Waszyngtonu, był pytany w programie „Grafitti” w Polsat News wiceszef MSZ Władysław T. Bartoszewski.

– Pan premier (Radosław – red.) Sikorski przekazał wczoraj w rozmowie podczas wideokonferencji z wysłannikami europejskimi nasze stanowisko, które jest uzgodnione i oni będą o tym mówić – powiedział wiceminister spraw zagranicznych.

Dopytywany o to, czy aby nie jest to porażka warszawskiej dyplomacji, Bartoszewski odparł, że „do Waszyngtonu zaprasza prezydent Trump” i „jak widać, nie zaprosił prezydenta Nawrockiego”.

Na uwagę prowadzącego, że podobny los spotkał premiera Tuska, wiceminister stwierdził, że prezydent USA zwyczajowo rozmawia z innymi prezydentami, z wyjątkiem „największych państw”, jak Wielka Brytania czy Niemcy. – Polska jest średniej wielkości krajem. Nie ma takiego przełożenia międzynarodowego jak Niemcy czy Wielka Brytania. Natomiast prezydent Finlandii zaprzyjaźnił się z prezydentem Trumpem. Nie mówiąc o tym, że jest prezydentem – powiedział Bartoszewski.

W rządowej narracji to, że nie zaproszono nikogo z Polski jest zatem porażką prezydenta Nawrockiego, a nie premiera Tuska. Z tym, że owa nieobecność przedstawicieli Warszawy i tak nie jest problematyczna, bo jak wyjaśnił w przypływie szczerości wiceminister Bartoszewski, najważniejsze decyzje i tak podejmą Amerykanie, a europejscy liderzy grzecznie się z nimi zapoznają.

– De facto decyzje w podjęte będą w wąskim, amerykański gronie. Reprezentanci Europy nie uczestniczą w negocjacjach. Będą mieli ograniczony wpływ na rzeczywistość. Tam decyzje podejmuje jeden człowiek – podkreślił Bartoszewski.