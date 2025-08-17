Prezydent Nawrocki złożył wieniec pod zdewastowanym niedawno pomnikiem Rzezi Wołyńskiej

- Reklama -

Prezydent Karol Nawrocki odwiedzając województwo lubelskie, udał się do Domostawy, niedaleko Janowa Lubelskiego, gdzie dziesięć dni temu doszło do dewastacji Pomnika Rzezi Wołyńskiej. Pod pomnikiem złożył wieniec.

Prezydent zamieścił też wpis w mediach społecznościowych, w którym stwierdza: „Naszym prawem i obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o Ofiarach ludobójstwa na Wołyniu”.

Autorem wymownego w formie pomnika jest Andrzej Pityński, polski rzeźbiarz mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Kawaler Orderu Orła Białego. Jego dzieło oddające hołd pomordowanym Polakom zostało sprofanowane. Na podstawie namalowana została banderowska czerwono-czarna flaga i pojawił się napis cyrylicą „Sława UPA”.

W sprawie dewastacji policja zatrzymała 17-letniego obywatela Ukrainy i nie można wykluczyć, że ów młodzieniec został wykorzystany przez inne państwo. Wizyta Prezydenta RP pokazuje jednak, że przynajmniej troska o pamięć narodową będzie w tej kadencji honorowana. Internauci przypominali, że jest to „pomnik, którego nikt nie chciał”.

Karol Nawrocki spotyka się w niedzielę z mieszkańcami Lubelszczyzny. Spotkał się już z mieszkańcami gminy Godziszów, gdzie obiecywał: „Będę ciężko każdego dnia pracował, żebyśmy mogli żyć w Polsce bezpiecznej, Polsce równych szans i Polsce rozwijającej się i będę nas prowadził do jasnego celu, jakim jest silna Polska, Polska naszych marzeń”. Gmina Godziszów (na południe od Lublina) od lat słynie m.in. z największej w regionie frekwencji wyborczej.

Zwrócił się do mieszkańców: „Tak, uważam, że musimy marzyć o rzeczach wielkich. Widzę wasze twarze, przywiązanie do polskości, wartości, do tego kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jak wysoko możemy stawiać nasze cele. Polska musi być centrum komunikacji w całej Europie. W moim projekcie zapisane jest – nie ma Polski wschodniej i zachodniej, nie ma Polski A i B, jest jedna Polska i Prezydent Polski będzie się upominał w imieniu każdego Polaka i Polki”. Po południu Prezydent bierze udział w Festiwalu Oręża Polskiego w Janowie Lubelskim.

