Tusk zabrał głos po spotkaniu Trumpa z Putinem. Skalik bezwzględnie: „Skłóceni z każdym, zadłużamy się”

Gra o przyszłość Ukrainy oraz bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę – ocenił w sobotę premier Donald Tusk. Jego zdaniem Rosja szanuje wyłącznie silnych, dlatego ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu. Wpis szefa rządu warszawskiego spotkał się z komentarzami ze strony innych polityków.

W piątek prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Po spotkaniu obaj przywódcy wygłosili oświadczenia, ale nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Obaj liderzy określili swoje spotkanie jako „konstruktywne”, ale po zakończeniu rozmów nie podali konkretnych uzgodnień.

Po rozmowach między Trumpem a Putinem przywódcy europejscy uczestniczyli w sobotę w dwóch naradach online. Najpierw połączyli się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Później naradzali się we własnym gronie. W pierwszej rozmowie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, a w drugiej – premier Donald Tusk.

Po spotkaniu online z Zełenskim europejscy przywódcy wydali oświadczenie, w którym podkreślili, że z zadowoleniem przyjęli wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa, aby zakończyć rosyjską agresję przeciw Ukrainie. Jednocześnie zaznaczyli, że następnym krokiem muszą być dalsze rozmowy z udziałem prezydenta Ukrainy.

„Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę. Dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych, a Putin okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym. Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu” – napisał w sobotę na platformie X premier Tusk.

Jego wpis spotkał się z odpowiedziami ze strony innych polityków. „Rosja miała przegrać, Putin umrzeć, Białoruś się nie liczyć, a Polska wyjść silniejsza. Tymczasem to Rosja zwycięża, my skłóceni z każdym, zadłużamy się miliard dziennie i mamy problem z banderowcami” – napisał poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

„Wydaje się, że ostatnie 20 lat błędów, reset z Rosją, szkodliwa polityka prorosyjska Niemiec oraz nikłe zbrojenia sojuszników był decydujące, teraz jedynie zbieramy tego żniwo. Ciężko stwierdzić, o czym możemy zdecydować dziś, czego nie mogliśmy zrobić przez wcześniejsze lata” – ocenił polityk Konfederacji Wolność i Niepodległość Bartosz Bocheńczak.

„Ukraina nigdy nie miała szans z mocarstwem atomowym, bezpieczeństwo Polski się zmiejszyło dzięki rozbrojeniu Wojska Polskiego, Europa się nie przejmuje. Tylko Broń Atomowa może dać Polsce bezpieczeństwo” – uważa Lord Robert Tamioła z partii KORWiN.