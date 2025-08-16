WIDEO
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Skandal w Debreczenie. Właściciel żydowskiej drużyny zabrał głos. „Mogę pana zapewnić, że…”

-

Autor: DC
debrecen debreczen maccabi hajfa transparent
Transparent z kłamliwym zarzutem wobec Polaków na trybunach zajętych przez Żydów podczas meczu Raków Częstochowa i Maccabi Hajfa w Debreczenie / fot. X / Tomasz Sommer
Właściciel drużyny Maccabi Hajfa, Ya’akov Shahar odniósł się do skandalicznego zachowania żydowskich kibiców w Debreczenie. W wywiadzie dla goal.pl potępił incydent i przeprosił.

Podczas meczu Raków Częstochowa i Maccabi Hajfa żydowscy kibicie zachowywali się w obraźliwy i agresywny sposób. Imitowano stosunek z manekinem odzianym w biało-czerwoną flagę i wywieszono transparent z kłamliwym przekazem, jakoby Polacy brali udział w mordowaniu Żydów w czasie II wojny światowej.

Więcej na ten temat przeczytacie w artykule poniżej.

Żydzi znowu plują na Polaków. Obraźliwe hasła i znieważające zachowania na meczu Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa [FOTO+VIDEO]

Do sprawy w wywiadzie dla goal.pl odniósł się właściciel drużyny Maccabi Hajfa, Ya’akov Shahar.

– Bardzo mi się ten transparent nie podobał. Bardzo! Jestem temu zdecydowanie przeciwny. Mamy tu problem z pewną grupą, to 100-150 osób, która powoduje, że klub ma kłopoty. Ale mogę pana zapewnić, że nie zostawimy tak tej sprawy – zapowiedział Shahar.

– We współpracy z izraelskim związkiem piłkarskim będziemy się starać, w zasadzie już się staramy, aby ukarać tych ludzi. Przez nich Maccabi ma kłopoty. Nie chcę takich sytuacji – kontynuował Shahar.

– Mogę powiedzieć, że jest mi przykro. Przepraszam za ten baner. Jak już powiedziałem, jestem bardzo zły na tę sytuację – podkreślił.

Następnie odniósł się do Polski. Podkreślił, że zna naszą historię podczas II wojny światowej, również z powodów rodzinnych.

– Tak, znam historię. Zresztą Polskę też, choć po polsku nie mówię. Mój ojciec mieszkał w Polsce. Chodził do szkoły w Łodzi. W 1921 roku rodzina wyjechała z Polski – powiedział Shahar.

Źródło:kresy.pl / nczas.info
