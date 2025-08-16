Orban: TO się skończyło. Oby każdy weekend był przynajmniej tak dobry!

- Reklama -

Przez lata obserwowaliśmy, jak dwa największe mocarstwa nuklearne rozmontowują ramy współpracy i wymieniają się nieprzyjaznymi wiadomościami; to się skończyło – napisał w sobotę na platformach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban, komentując rozmowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

„Dziś świat jest bezpieczniejszym miejscem niż wczoraj. Oby każdy weekend był przynajmniej tak dobry!” – dodał węgierski premier.

Wcześniej również szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto oznajmił, że „świat jest bezpieczniejszym miejscem, gdy istnieje dialog USA–Rosja na najwyższym szczeblu”.

„Dzisiaj po raz kolejny potwierdzono: wojna na Ukrainie nie zostanie rozstrzygnięta na polu walki, ale przy stole negocjacyjnym. Pokój można osiągnąć jedynie poprzez negocjacje, dialog i utrzymanie otwartych kanałów dyplomatycznych” – napisał Szijjarto.

„Węgry opowiadają się za tym od 3,5 roku, w przeciwieństwie do Brukseli i prowojennych polityków europejskich” – dodał minister spraw zagranicznych.

Prezydenci Trump i Putin określili piątkowe spotkanie na Alasce jako „konstruktywne”, ale po zakończeniu rozmów nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zaznaczył, że zgodził się z Putinem w wielu sprawach, ale kilka ważnych kwestii pozostało nierozwiązanych.

Po trwającym około 2,5 godziny spotkaniu w bazie lotniczej w Anchorage na Alasce obaj przywódcy wygłosili krótkie oświadczenia, lecz nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Nie padła zapowiedź zawieszenia broni, a Trump przyznał, że nie zawarto w tej kwestii porozumienia. Ocenił jednak, że osiągnięto wielkie postępy i powiadomił, że prawdopodobnie wkrótce znów spotka się z Putinem.