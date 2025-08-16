WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatOrban: TO się skończyło. Oby każdy weekend był przynajmniej tak dobry!
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Orban: TO się skończyło. Oby każdy weekend był przynajmniej tak dobry!

-

Autor: AW
Premier Węgier Viktor Orban. Foto: PAP/PA
Premier Węgier Viktor Orban. Foto: PAP/PA
- Reklama -

Przez lata obserwowaliśmy, jak dwa największe mocarstwa nuklearne rozmontowują ramy współpracy i wymieniają się nieprzyjaznymi wiadomościami; to się skończyło – napisał w sobotę na platformach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban, komentując rozmowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

„Dziś świat jest bezpieczniejszym miejscem niż wczoraj. Oby każdy weekend był przynajmniej tak dobry!” – dodał węgierski premier.

Wcześniej również szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto oznajmił, że „świat jest bezpieczniejszym miejscem, gdy istnieje dialog USA–Rosja na najwyższym szczeblu”.

„Dzisiaj po raz kolejny potwierdzono: wojna na Ukrainie nie zostanie rozstrzygnięta na polu walki, ale przy stole negocjacyjnym. Pokój można osiągnąć jedynie poprzez negocjacje, dialog i utrzymanie otwartych kanałów dyplomatycznych” – napisał Szijjarto.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

„Węgry opowiadają się za tym od 3,5 roku, w przeciwieństwie do Brukseli i prowojennych polityków europejskich” – dodał minister spraw zagranicznych.

Prezydenci Trump i Putin określili piątkowe spotkanie na Alasce jako „konstruktywne”, ale po zakończeniu rozmów nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zaznaczył, że zgodził się z Putinem w wielu sprawach, ale kilka ważnych kwestii pozostało nierozwiązanych.

Po trwającym około 2,5 godziny spotkaniu w bazie lotniczej w Anchorage na Alasce obaj przywódcy wygłosili krótkie oświadczenia, lecz nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Nie padła zapowiedź zawieszenia broni, a Trump przyznał, że nie zawarto w tej kwestii porozumienia. Ocenił jednak, że osiągnięto wielkie postępy i powiadomił, że prawdopodobnie wkrótce znów spotka się z Putinem.

Wydarzenia przyspieszają. Trump przekazał ustalenia z Putinem, Europejczycy się naradzają, Zełenski leci do Waszyngtonu

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Tragiczny wypadek w Danii niedaleko Niemiec. Pociąg wjechał w cysternę. Jedna osoba zginęła na miejscu [FOTO]
Następny artykuł
Trump: Najlepszy sposób na zakończenie wojny w Ukrainie to…

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU