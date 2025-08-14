WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaPoznań. Eksplozja hulajnogi elektrycznej na korytarzu kamienicy
WiadomościPolska

Poznań. Eksplozja hulajnogi elektrycznej na korytarzu kamienicy

-

Autor: DC
Straż pożarna.
Straż pożarna. / Fot. PAP
- Reklama -

We wtorek około godz. 19 na korytarzu kamienicy przy ul. Łukaszewicza w Poznaniu eksplodowała hulajnoga elektryczna. Tym razem nikomu nie stała się krzywda. Z budynku ewakuowano sześć osób.

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Łukaszewicza w Poznaniu we wtorek około godz. 19 usłyszeli głośny huk. Była to eksplozja hulajnogi elektrycznej.

Pojazd znajdował się na korytarzu. Ewakuowano sześć osób. Na miejsce wysłano straż pożarną i karetkę.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu hulajnogi elektrycznej na kondygnacji budynku przy ul. Łukaszewicza w Poznaniu. Sześć osób zostało ewakuowanych z budynku. Na miejscu działa sześć naszych zastępów. Na miejsce również ma przyjechać pogotowie – mówił Dyżurny Wielkopolskiej Straży Pożarnej portalowi epoznan.pl.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Dym unosił się także w sąsiednich mieszkaniach.

– Poczuliśmy dym, w tym samym momencie pod kamienicę przyjechało kilka wozów strażackich na sygnale. Kazali nam natychmiast opuścić mieszkanie. Na klatce unosił się dym i zobaczyłem jak strażak wynosi hulajnogi z innego mieszkania. One nadal się dymiły – mówiła cytowana przez portal wpoznaniu.pl kobieta.

Obok hulajnogi elektrycznej, która eksplodowała, znajdowała się też druga. Służby badają obecnie przyczyny wybuchu.

„Niestety, niewielu użytkowników zdaje sobie sprawę z realnego zagrożenia, jakie niosą ze sobą baterie litowo-jonowe. Wystarczy drobna usterka – przeładowanie, uszkodzenie mechaniczne czy nieoryginalna ładowarka – by w ciągu kilku sekund doszło do (…) gwałtownego przegrzania baterii” – napisał na Facebooku administrator profilu Oczami Strażaka.

„W efekcie hulajnoga może się samoczynnie zapalić, a towarzyszy temu intensywne zadymienie, ogień i toksyczne opary” – zaznaczono.

Źródło:o2.pl
Poprzedni artykuł
Czy Polsce grozi wojna? Tak odpowiedziała większość badanych
Następny artykuł
Polska wywali 10 mln zł na promocję unijno-klimatycznego zamordyzmu. Warzecha: PiS wymyślił, KO wdraża

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU