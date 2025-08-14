Poznań. Eksplozja hulajnogi elektrycznej na korytarzu kamienicy

- Reklama -

We wtorek około godz. 19 na korytarzu kamienicy przy ul. Łukaszewicza w Poznaniu eksplodowała hulajnoga elektryczna. Tym razem nikomu nie stała się krzywda. Z budynku ewakuowano sześć osób.

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Łukaszewicza w Poznaniu we wtorek około godz. 19 usłyszeli głośny huk. Była to eksplozja hulajnogi elektrycznej.

Pojazd znajdował się na korytarzu. Ewakuowano sześć osób. Na miejsce wysłano straż pożarną i karetkę.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu hulajnogi elektrycznej na kondygnacji budynku przy ul. Łukaszewicza w Poznaniu. Sześć osób zostało ewakuowanych z budynku. Na miejscu działa sześć naszych zastępów. Na miejsce również ma przyjechać pogotowie – mówił Dyżurny Wielkopolskiej Straży Pożarnej portalowi epoznan.pl.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Dym unosił się także w sąsiednich mieszkaniach.

– Poczuliśmy dym, w tym samym momencie pod kamienicę przyjechało kilka wozów strażackich na sygnale. Kazali nam natychmiast opuścić mieszkanie. Na klatce unosił się dym i zobaczyłem jak strażak wynosi hulajnogi z innego mieszkania. One nadal się dymiły – mówiła cytowana przez portal wpoznaniu.pl kobieta.

Obok hulajnogi elektrycznej, która eksplodowała, znajdowała się też druga. Służby badają obecnie przyczyny wybuchu.

„Niestety, niewielu użytkowników zdaje sobie sprawę z realnego zagrożenia, jakie niosą ze sobą baterie litowo-jonowe. Wystarczy drobna usterka – przeładowanie, uszkodzenie mechaniczne czy nieoryginalna ładowarka – by w ciągu kilku sekund doszło do (…) gwałtownego przegrzania baterii” – napisał na Facebooku administrator profilu Oczami Strażaka.

„W efekcie hulajnoga może się samoczynnie zapalić, a towarzyszy temu intensywne zadymienie, ogień i toksyczne opary” – zaznaczono.