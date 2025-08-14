WIDEO
Polska codziennie narażona jest średnio na 300 rosyjskich cyberataków

-

Autor: MS
Haker oraz rosyjska flaga
Haker oraz rosyjska flaga. / foto: Pixabay (kolaż)
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział w wywiadzie opublikowanym w czwartek w brytyjskim „Timesie”, że Polska codziennie jest narażona średnio na 300 rosyjskich cyberataków. Zapewnił, że kraj jest przygotowany na próby odcięcia sieci wodociągowej lub energetycznej przez Rosjan.

Gawkowski poinformował, że w 2025 r. rosyjski wywiad (GRU) potroił liczbę cyberataków skierowanych przeciwko polskiej infrastrukturze, a także trzykrotnie zwiększył liczbę swoich pracowników. Dodał, że w ubiegłym roku odnotowano ponad 100 tys. prób włamania do polskich sieci komputerowych, co daje średnio 300 cyberataków dziennie. Zdaniem wicepremiera „w przyszłości mogą to być ataki systemowe, mające na celu odcięcie wody lub prądu w całym kraju”.

Polityk wspomniał, że polski kontrwywiad wojskowy niedawno pomógł Wielkiej Brytanii i USA w wykryciu rosyjskiej jednostki hakerskiej powiązanej z GRU, która opracowała wyrafinowane złośliwe oprogramowanie służące do wykradania danych logowania do kont Microsoft.

PAP

