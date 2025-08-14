WIDEO
Pierwsze decyzje Nawrockiego. TA ocena przeważa [SONDAŻ]

Autor: JA
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami w Kolbuszowej podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy w sprawie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Propozycja ta stanowiła element „Planu 21” przedstawionego przez Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej. Foto: PAP
Na pierwsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego przychylnie patrzy aż 41 proc. respondentów. Negatywnie ocenia je 30 proc. badanych – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Pollstera dla „Super Expressu”.

Karol Nawrocki objął urząd prezydenta 6 sierpnia. Zgodnie z wynikami sondażu Pollstera dla „Super Expressu”, pierwsze działania nowego prezydenta zdecydowanie dobrze oceniło 19 proc. ankietowanych, natomiast raczej dobrze – 22 procent. Łącznie 41 proc. badanych patrzy na działania Nawrockiego przychylnie.

Z kolei zdecydowanie źle działania Nawrockiego oceniło 19 procent badanych, a raczej źle – 11 procent. Łącznie jest to 30 procent ocen negatywnych.

Na odpowiedź „nie wiem/nie mam zdania” wskazało zaś 29 proc. ankietowanych. „Eksperci wskazują, że może to wynikać z tego, iż Karol Nawrocki dopiero rozpoczął kadencję, a część obywateli czeka na kolejne decyzje, zanim wyrobi sobie opinię” – czytamy w portalu.

Badanie przeprowadzono w dniach 9–11 sierpnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1006 dorosłych Polaków, metodą CAWI.

