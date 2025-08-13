WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaUśmiechnijcie się! Luksusowy powrót skompromitowanej minister z wakacji na nasz koszt
TEMAT DNIAWiadomościPolitykaPolska

Uśmiechnijcie się! Luksusowy powrót skompromitowanej minister z wakacji na nasz koszt

-

Autor: MS
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. / foto: screen X
- Reklama -

Po aferze z KPO szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przerwała urlop i wróciła do Polski, by tłumaczyć się premierowi. Wczoraj rano jej samolot z Doha wylądował w Warszawie. Przy samolocie czekała specjalna limuzyna, która zawiozła minister do saloniku dla vipów, gdzie dostarczono jej bagaż. Za gwiazdorskie traktowanie na lotnisku zwykły podatnik zapłaciłby fortunę. A skompromitowana minister? – Usługę dla niej zlecił resort – donosi se.pl

W nocy z poniedziałku na wtorek (z 11 na 12 sierpnia) minister od KPO wracała z wakacji w Doha (Katar) do Warszawy. Na lotnisku Okęcie samolot wylądował o 7:47. Przy schodach samolotu na minister czekała limuzyna, która zawiozła ją do saloniku dla vipów, gdzie dostarczono jej bagaż. Mogła w tym czasie skorzystać z bufetu, zjeść śniadanie, zamówić sobie napoje. Wszystko w ramach tak zwanej usługi VIP Line.

Usługę VIP Line dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zleciło ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ultratanim rządzie Donalda Tuska.

Usługa VIP Line dla jednej osoby kosztuje 1600 złotych. W ramach tej usługi pasażer otrzymuje: wydzieloną drogę na lotnisku bezpośrednio do strefy VIP Line. Szybką i dyskretną odprawę paszportową oraz biletowo-bagażową. Czekając na samolot, ma indywidualnego asystenta saloników, który poda wybrany napój, posiłek oraz poinformuje, kiedy pasażer powinien wsiąść do limuzyny, która zawiezie go pod samolot. W przypadku korzystania podczas przylotu – transport limuzyną bezpośrednio z samolotu oraz dostarczenie bagażu rejestrowanego do Strefy VIP Line. Możliwość skorzystania z posiłku lub napojów.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

źródło: se.pl

Poprzedni artykuł
Znów go okiwali. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Bez Tuska
Następny artykuł
Masowa deportacja przestępców narkotykowych z Meksyku do USA

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU