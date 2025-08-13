Branża fotowoltaiczna załamuje ręce. Już niedługo nowa „opłata”

- Reklama -

Już 9 października w życie wejdzie kolejna opłata. Dotknie ona właścicieli paneli fotowoltaicznych. Chodzi bowiem o opłatę recyklingową za utylizację starych instalacji.

Branża fotowoltaiczna już liczy straty, bowiem nowa opłata może zniechęcić potencjalnych klientów do montowania urządzeń w swoich nieruchomościach. Od 9 października użytkownicy na własny koszt będą musieli utylizować zużyte instalacje.

Dotyczy to wszystkich instalacji, które uruchomiono przed 1 stycznia 2016 roku. Opłata będzie wynosić od 150 do 200 zł za instalację. Do tego należy doliczyć opłatę za fizyczną utylizację, zależną od masy paneli fotowoltaicznych. A to oznacza, że koszty będą ponosili tzw. pierwsi prosumenci.

Jak wskazał Maciej Borowiak, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej, prawo nie powinno działać wstecz – co jednak w Polsce niejednokrotnie ma miejsce. Jego zdaniem nowy podatek może zahamować rozwój polskiej fotowoltaiki.

Przypomnijmy, że niemal przed rokiem – na początku września 2024 r. – ruszył program Mój Prąd 6.0. Początkowo nabór wniosków miał się zakończyć 20 grudnia 2024 r., a pula przeznaczona na program wynosiła 400 mln zł. Zainteresowanie jednak było duże i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwukrotnie zwiększał budżet – łącznie o 1,4 mld zł. Wydłużono także termin składania wniosków. Aktualnie nabór jest przedłużony do końca października, co ma umożliwić skorzystanie z programu większej liczbie prosumentów.

W ramach programu można otrzymać w sumie – na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła – do 28 tys. zł, czyli do 50 proc. kosztów kwalifikowanych takiej inwestycji. Do tej pory wpłynęło już przeszło 104 tys. wniosków na sumę przekraczającą 1,53 mld zł.