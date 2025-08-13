WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaBranża fotowoltaiczna załamuje ręce. Już niedługo nowa "opłata"
WiadomościPolska

Branża fotowoltaiczna załamuje ręce. Już niedługo nowa „opłata”

-

Autor: MMP
Załamana kobieta i panele fotowoltaiczne
Załamana kobieta i panele fotowoltaiczne. Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: Pixabay
- Reklama -

Już 9 października w życie wejdzie kolejna opłata. Dotknie ona właścicieli paneli fotowoltaicznych. Chodzi bowiem o opłatę recyklingową za utylizację starych instalacji.

Branża fotowoltaiczna już liczy straty, bowiem nowa opłata może zniechęcić potencjalnych klientów do montowania urządzeń w swoich nieruchomościach. Od 9 października użytkownicy na własny koszt będą musieli utylizować zużyte instalacje.

Dotyczy to wszystkich instalacji, które uruchomiono przed 1 stycznia 2016 roku. Opłata będzie wynosić od 150 do 200 zł za instalację. Do tego należy doliczyć opłatę za fizyczną utylizację, zależną od masy paneli fotowoltaicznych. A to oznacza, że koszty będą ponosili tzw. pierwsi prosumenci.

Jak wskazał Maciej Borowiak, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej, prawo nie powinno działać wstecz – co jednak w Polsce niejednokrotnie ma miejsce. Jego zdaniem nowy podatek może zahamować rozwój polskiej fotowoltaiki.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Przypomnijmy, że niemal przed rokiem – na początku września 2024 r. – ruszył program Mój Prąd 6.0. Początkowo nabór wniosków miał się zakończyć 20 grudnia 2024 r., a pula przeznaczona na program wynosiła 400 mln zł. Zainteresowanie jednak było duże i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwukrotnie zwiększał budżet – łącznie o 1,4 mld zł. Wydłużono także termin składania wniosków. Aktualnie nabór jest przedłużony do końca października, co ma umożliwić skorzystanie z programu większej liczbie prosumentów.

W ramach programu można otrzymać w sumie – na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła – do 28 tys. zł, czyli do 50 proc. kosztów kwalifikowanych takiej inwestycji. Do tej pory wpłynęło już przeszło 104 tys. wniosków na sumę przekraczającą 1,53 mld zł.

Gdy słońce świeci, portfel chudnie! Fotowoltaiczna rzeczywistość po polsku

Źródło:DGP
Poprzedni artykuł
16-latek w śpiączce po bójce z 22-latkiem. Miał konflikt z jego dziewczyną
Następny artykuł
Izrael odmówił księdzu wjazdu na swoje terytorium. „Zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU