Izrael odmówił księdzu wjazdu na swoje terytorium. „Zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego”

Państwo Izrael odmówiło wjazdu na swoje terytorium włoskiemu księdzu Ferdinando „Nandino” Capovilli. Duchowny pielgrzymował 11 sierpnia z Wenecji do Jerozolimy wraz z grupą z ruchu pokojowego Pax Christi. Kontrowersyjne uzasadnienie odmowy.

O decyzji izraelskich władz kapłan poinformował na swoim profilu na Instagramie. Jak relacjonował, po przylocie na lotnisko w Tel Awiwie zatrzymano go. Włoskie media podają, że odmowę wjazdu uzasadniono rzekomym zagrożeniem dla „bezpieczeństwa lub porządku publicznego”.

Ksiądz na lotnisku czekał około siedmiu godzin. Wieczorem miał wylecieć z Tel Awiwu do Grecji.

Duchowny od lat kojarzony jest m.in. ze swojego zaangażowania politycznego – na profilu na Instagramie dokumentował udział w wiecach dotyczących wojny na Bliskim Wschodzie. Na jednym ze zdjęć było go widać w ornacie z czarno-białym wzorem, podobnym do tego z palestyńskich chust kefija – czyli „afafatek”.

Ks. Capovilla wraz z Elisabettą Tusset opublikował także książkę „Sotti il cielo di Gaza” („Pod niebem Gazy”). W Polsce natomiast ukazała się inna jego książka o Gazie – „Proboszcz w sercu piekła”.