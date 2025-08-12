WIDEO
Eksponował banderowską flagę w Warszawie. Dmitry zabrał głos. „Symbol wsparcia dla Ukraińców” [VIDEO]

-

Autor: Redakcja NCzas
Dmitry oraz ukraińska flaga na Stadionie Narodowym.
Dmitry oraz ukraińska flaga na Stadionie Narodowym. / foto: screen (kolaż)
Ukrainiec Dmitry, który prezentował banderowską flagę podczas koncertu na Stadionie Narodowym w Warszawie, zamieścił nagranie w mediach społecznościowych. Mężczyzna przeprosił Polaków, a także wyjaśnił przyczynę swego zachowania.

– Ja, Dmitry, chcę zwrócić się do wszystkich, których mogło zranić to, co wydarzyło się podczas koncertu w Warszawie – powiedział w zamieszczonym na TikToku nagraniu mężczyzna.

Przypomnijmy, że w sobotę na Stadionie Narodowym wystąpił białoruski raper Max Korż. Wydarzenie przyciągnęło tłumy nie tylko jego rodaków, ale także Ukraińców.

Szczególne oburzenie wywołało jednak prezentowanie przez młodych Ukraińców flag banderowskich, a także Wilczych Haków (Wolfsangel), symbolu w przeszłości używanego przez niemieckie, nazistowskie dywizje SS, a obecnie wykorzystywanego przez neonazistów.

Mężczyzna przedstawiający się jako Dmitry, mówi, że jest „obywatelem Ukrainy, kraju, w którym rozgrywa się straszna wojna” i gdzie „każdego dnia giną ludzie”. – Dlatego wiem, że wrogość i nienawiść nigdzie nie prowadzą do niczego dobrego – dodaje.

– Nie miałem zamiaru wzbudzać negatywnych emocji. Flaga, którą trzymałem była dla mnie symbolem wsparcia dla Ukraińców. Nie miałem nic wspólnego z propagandą jakiegokolwiek reżimu. Chciałem tylko przypomnieć o rosyjskiej agresji i wesprzeć naszych żołnierzy – powiedział Dmitry.

– Jeśli ktoś poczuł się urażony, przepraszam szczerze – dodał i podkreślił, że jest wdzięczny Polakom, którzy pomagają Ukraińcom.

@obradovan PRZEPRASZAM. #макскорж #warszawa ♬ оригінальний звук – Obradovan

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie zdarzeń na Stadionie Narodowym złożył już poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, „domagając się wszczęcia postępowania karnego wobec osób propagujących tę zbrodniczą symbolikę”. Również Zarząd Spółki PL.2012+, która jest operatorem PGE Narodowego, poinformował o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

