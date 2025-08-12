WIDEO
Bezmyślny atak Lisa na Nawrockiego. „Straszne”. Doczekał się mocnej riposty Stanowskiego [VIDEO]

-

Autor: Redakcja NCzas
Karol Nawrocki, Tomasz Lis oraz Krzysztof Stanowski.
Karol Nawrocki, Tomasz Lis oraz Krzysztof Stanowski. / foto: screen YouTube (kolaż)
Dziennikarz Tomasz Lis w niewybredny i dość bezmyślny sposób postanowił zaatakować prezydenta Polski Karola Nawrockiego za jego wizytę na meczu Lechii Gdańsk. Lis doczekał się mocnej riposty od swego kolegi po fachu – Krzysztofa Stanowskiego.

Prezydent Nawrocki w poniedziałek wieczorem pojawił się na meczu Lechii Gdańsk, która tego dnia podejmowała Motor Lublin. W 32. minucie spotkania Nawrocki wszedł do sektora zajmowanego przez najzagorzalszych kibiców biało-zielonych.

Fani powitali prezydenta okrzykami „Karol Nawrocki!”, wywiesili również transparent z jego sylwetką oraz napisem „Byłeś, jesteś, będziesz – zawsze kibicem Lechii”. Nawrocki przybywał w gronie sympatyków gospodarzy ponad sześć minut.

Pisaliśmy o tym więcej: Nawrocki pojawił się na meczu Lechii. Wszedł na trybunę ultrasów. Kibice zaczęli skandować [VIDEO]

Do wizyty Nawrockiego na stadionie odniósł się w swych mediach społecznościowych Lis. Dziennikarz podał dalej nagranie z opisem „Batyr wśród swoich”, a sam dopisał: „Prezydent wszystkich kiboli, czyli bezmyślnego marginesu społecznego. Straszne”.

Do jego słów odniósł się Stanowski. „Może chciał zapunktować u pana” – napisał, załączając cztery zdjęcia Lisa z szalikami, zrobione na stadionach lub przed nimi.

„Panie Redaktorze, czy – per analogia – podobnie myśli Pan o Premierze RP?” – zapytał Sebastian Meitz, załączając z kolei zdjęcie Donalda Tuska z szalikiem Lechii na trybunach.

„Byłeś na meczu?? Ja byłem. Widziałeś „bezmyślny margines społeczny” ? Ja nie widziałem. Widziałeś kiboli? Ja widziałem tylko kibiców którzy cieszą się z gry swojej drużyny i tego że odwiedził ich prezydent. Tak, prawdziwy prezydent, a nie tęczowa kukiełka z parady” – napisał użytkownik Patryk.

„Ty głąbie, to jest człowiek z krwi i kości dla którego liczą się wartości jak: honor, lojalność, braterstwo. To wspaniałe że dalej utożsamia się z ludźmi, z którymi przez lata dzielił pasję. To są zwykłe-niezwykłe zachowania prawego człowieka. Nigdy takim nie byłeś i nie bedziesz” – skomentował natomiast użytkownik o nicku „MatPru”.

