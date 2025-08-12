Nawrocki pojawił się na meczu Lechii. Wszedł na trybunę ultrasów. Kibice zaczęli skandować [VIDEO]

- Reklama -

Prezydent Polski Karol Nawrocki w poniedziałek wieczorem pojawił się na meczu Lechii Gdańsk, która tego dnia podejmowała Motor Lublin. Nawrocki wszedł na trybunę ultrasów, gdzie został entuzjastycznie przywitany przez gdańskich kibiców.

W poniedziałek wieczorem Lechia Gdańsk podejmowała u siebie Motor Lublin. Pełne emocji spotkanie zakończyło się remisem 3:3, jednak więcej uwagi niż piłkarskie zmagania, przyciągnęło pojawienie się na trybunach prezydenta Nawrockiego.

W 32. minucie spotkania oczy wszystkich kibiców skierowały się na trybunę za bramką Motoru. Do sektora zajmowanego przez najzagorzalszych kibiców biało-zielonych wszedł bowiem prezydent Nawrocki.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Fani powitali prezydenta okrzykami „Karol Nawrocki!”, wywiesili również transparent z jego sylwetką oraz napisem „Byłeś, jesteś, będziesz – zawsze kibicem Lechii”. Nawrocki przybywał w gronie sympatyków gospodarzy ponad sześć minut.

Stadion skandujący KAROOOL NAWROCKI. Donald… Twój rząd obala kibole! pic.twitter.com/CDXfe8rMf4 — Jan Kanthak 🇵🇱 (@JanKanthak) August 11, 2025

Wziąłem od księdza Jarka Wąsowicz naszego kapelana Federacji Młodzieży Walczącej.

Tak kibicuje nasz Prezydent Karol Nawrocki .Jak ja się cieszę,że Trzaskowski ,ale zaraz kto to w ogóle jest Trzaskowski ja nie znam gościa. pic.twitter.com/BB04Y6TACc — Piotr FMW🇵🇱🇵🇱🇵🇱 (@przyby_piotr) August 11, 2025

Po spotkaniu prezydent Nawrocki zamieścił tweeta na swoim profilu w serwisie X. „Dziękuję Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z całej Polski za wsparcie! 🇵🇱” – napisał.