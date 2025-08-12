WIDEO
Nawrocki pojawił się na meczu Lechii. Wszedł na trybunę ultrasów. Kibice zaczęli...
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Nawrocki pojawił się na meczu Lechii. Wszedł na trybunę ultrasów. Kibice zaczęli skandować [VIDEO]

-

Autor: RP
Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk.
Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk. / foto: PAP
Prezydent Polski Karol Nawrocki w poniedziałek wieczorem pojawił się na meczu Lechii Gdańsk, która tego dnia podejmowała Motor Lublin. Nawrocki wszedł na trybunę ultrasów, gdzie został entuzjastycznie przywitany przez gdańskich kibiców.

W poniedziałek wieczorem Lechia Gdańsk podejmowała u siebie Motor Lublin. Pełne emocji spotkanie zakończyło się remisem 3:3, jednak więcej uwagi niż piłkarskie zmagania, przyciągnęło pojawienie się na trybunach prezydenta Nawrockiego.

Prezydent Nawrocki. Kontynuacja czy zmiana?

W 32. minucie spotkania oczy wszystkich kibiców skierowały się na trybunę za bramką Motoru. Do sektora zajmowanego przez najzagorzalszych kibiców biało-zielonych wszedł bowiem prezydent Nawrocki.

Fani powitali prezydenta okrzykami „Karol Nawrocki!”, wywiesili również transparent z jego sylwetką oraz napisem „Byłeś, jesteś, będziesz – zawsze kibicem Lechii”. Nawrocki przybywał w gronie sympatyków gospodarzy ponad sześć minut.

Po spotkaniu prezydent Nawrocki zamieścił tweeta na swoim profilu w serwisie X. „Dziękuję Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z całej Polski za wsparcie! 🇵🇱” – napisał.

Źródło:PAP/NCzas
