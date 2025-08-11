Cios w polskich kierowców. Kolejna podwyżka już od września

- Reklama -

Koszt obowiązkowego przeglądu samochodu ma wzrosnąć o około 50 zł. Oznacza to, że podstawowa stawka dla samochodu osobowego będzie wynosić ok. 150 zł.

Niebawem światło dzienne musi ujrzeć projekt nowelizacji rozporządzenia, w którym znajdą się dokładne stawki. Minister infrastruktury chce, by nowe opłaty obowiązywały już we wrześniu 2025 roku.

Nowe rozporządzenie przewiduje również wprowadzenie terminu, w którym można wcześniej przeprowadzić badanie, nie tracąc dni ważności przeglądu. To ukłon w stronę osób, które planują wyjazd w momencie utraty ważności przeglądu.

Do 30 dni przed jej upływem będą mogły zgłosić się na przegląd, a diagnosta przedłuży jego ważność na rok po pierwotnej dacie badania.