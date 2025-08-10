WIDEO
PiS szykuje się do przejęcia władzy „z dnia na dzień”. Koalicja z Konfederacją i trzy nazwiska kandydatów na premiera

-

Autor: MMP
Sławomir Mentzen i Jarosław Kaczyński.
Sławomir Mentzen i Jarosław Kaczyński. / YouTube, PAP, kolaż
Media rozpisują się na temat dyskusji, jaka miała rozpocząć się w Prawie i Sprawiedliwości. Chodzi o wytypowanie kandydata na „twarz” kolejnego rządu lub nawet premiera. Mówi się o trzech nazwiskach.

Według dziennikarzy Onetu, PiS szuka w swoich szeregach kandydata na kolejnego premiera. W tym kontekście pojawia się nazwisko Mateusza Morawieckiego. Na ponowne kierowanie rządem miał się z nim umówić sam Jarosław Kaczyński. Szanse na to wydają się jednak niewielkie – wszystko dlatego, że w potencjalnym scenariuszu gabinetu koalicyjnego z Konfederacją, formacja ta na Morawieckiego się nie zgodzi. Przewiduje się, że podobne stanowisko zajęliby także politycy PiS z byłej Suwerennej Polski.

Na postać, która miałaby pogodzić te środowiska, typowane są dwie osoby – Przemysław Czarnek, który „byłby dla Konfederacji do zaakceptowania”, oraz Tobiasz Bocheński.

PiS liczy, że kompromitujący się coraz mocniej rząd Donalda Tuska będzie trzeba niedługo zastąpić. Mówił o tym m.in. Czarnek. – Mówienie, że możemy sobie czekać dwa lata na wykrwawienie się Tuska, jest brakiem odpowiedzialności, jeśli ktokolwiek w ogóle do tego w ten sposób podchodzi, ale zapewniam, że nikt w Prawie i Sprawiedliwości – grzmiał pod koniec lipca w Radiu WNET.

Jak dodał, „w Prawie i Sprawiedliwości przygotowujemy się na wariant konieczności objęcia rządów z dnia na dzień”.

Stąd też miała wynikać „propozycja” Kaczyńskiego skierowana głównie do Konfederacji. – Stąd Deklaracja Polska, stąd 10 punktów fundamentalnych dla przyszłości państwa polskiego, stąd zaproszenie dla Konfederacji w szczególności, zaproszenie, żadna konfrontacja – wyliczał.

Kaczyński odpowiedział na słowa Mentzena. Wytknął mu „brak doświadczenia”

– Wszystko po to, żeby mieć świadomość jednej rzeczy: jeśli ten rząd zawali się na jesieni tego roku, a może jeszcze wcześniej, to my musimy mieć wariant przejęcia tych rządów natychmiast – twierdził Czarnek.

Źródło:Onet/Radio WNET
