TYLKO U NAS. Zdewastowany pomnik w Domostawie. „To powinny wyjaśnić służby” [VIDEO]

Sprawę sprofanowania pomnika w Domostawie powinny wyjaśnić służby specjalne – powiedział w rozmowie z Julią Gubalską poseł Konfederacji prof. Andrzej Zapałowski.

Przypomnijmy, że w czwartek media społecznościowe obiegła informacja o tym, że pomnik w Domostawie został zniszczony. Na cokole pojawiła się czerwono-czarna flaga OUN-B, a pod nią napis „sława UPA”. „To jest absolutny skandal, co zamierzają z tym zrobić nasze władze państwowe?!?” – pytał w swoich mediach społecznościowych redaktor „Najwyższego Czas-u!” Marek Skalski.

„To powinny wyjaśnić służby”

– Przede wszystkim to jest wprost niezrozumiałe, żeby ktoś – poza celem prowokacyjnym – porywał się na taki symbol. Symbol mordu kilkuset tysięcy obywateli polskich – powiedział prof. Zapałowski.

Polityk wskazał, że służby powinny wyjaśnić, kto stoi za tym aktem wandalizmu. – Ja dzisiaj (7 sierpnia – przyp. red.) rano rozmawiałem z przewodniczącym komitetu, p. Zbigniewem Walczakiem, wiem, że zgłoszono sprawę policji – zdradził poseł Konfederacji.

– Oczekuję przede wszystkim od policji, ale także od służb specjalnych, przede wszystkim od ABW, aby znalazła sprawców tej profanacji – powiedział Zapałowski. Jak dodał nie wyklucza nikogo, a jako potencjalnych winnych wymienił ukraińskich nacjonalistów oraz służby – ukraińskie lub rosyjskie.

– To po prostu mogą być różne działania, różne motywacje, takie działania pod „obcą flagą”, dlatego należy zachować spokój, ale jednoznacznie muszą podjąć działania polskie służby specjalne, bo my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakiekolwiek pomniki polskie na terenie Polski były niszczone – podkreślił prof. Zapałowski.

Reakcja rzecznika Nawrockiego

Jak już informowaliśmy do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Nawrockiego. „Sprawa dewastacji pomnika »Rzeź Wołyńska« w Domostawie musi być szybko wyjaśniona a sprawcy tego haniebnego czynu ukarani. Zamiast rewanżyzmu i ścigania przeciwników politycznych warto się zająć prawdziwymi problemami” – napisał Leśkiewicz.