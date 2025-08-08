Kulisy kampanii Nawrockiego. Głos zabrał kierowca nowego prezydenta [VIDEO]

- Reklama -

W środę 6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki został zaprzysiężony na Prezydenta RP. Do zwycięstwa prowadziła jednak droga przez kampanię wyborczą. Niedawno ujawniono jej kulisy.

Mimo że na pierwszej linii frontu stał doświadczony sztab Karola Nawrockiego, na czele z rzecznik Emilią Wierzbicki, to niebagatelne znaczenie miał także działania dalszego zaplecza. Wśród mniej znanych twarzy byli ludzie, którzy odpowiadali m.in. za kreowanie wizerunku kandydata w mediach społecznościowych.

Jakiś czas temu światło dzienne ujrzał krótki film „ZA KULISAMI ZWYCIĘSTWA. Jak wyglądał dzień wyborów okiem Nawrockiego!?”. Wypowiada się w nim m.in. kierowca Karola Nawrockiego.

Materiał został nakręcony w dniu II tury wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 r. Wśród osób, z którymi Daniel Nawrocki – syn prezydenta, który był zaangażowany w kampanię ojca – przeprowadza rozmowy jest jego „bliski kolega” Jakub Nadstawny. Jak się okazało, „służbowo w tej kampanii” mężczyzna miał „bardzo ważną rolę”.

– Byłem kierowcą pana Karola i robiłem filmiki – te, które widzieliście państwo na Instagramie, na Twitterze, na TikToku. No taką miałem rolę – ujawnił niespełna 22-latek.

Karol Nawrocki, który w środę objął urząd Prezydenta RP i zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP, zapowiedział powrót do praworządności i prace nad nową konstytucją.

W środę po godz. 10 Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę i formalnie objął urząd Prezydenta RP. Wygłosił też swoje pierwsze orędzie. W południe odbyła się msza w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w intencji ojczyzny i prezydenta. Podczas późniejszej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Karol Nawrocki objął symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski.

Po południu, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Nawrocki objął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, aby w najbliższych latach zbudować co najmniej 300-tysięczną armię. Podkreślił, że jego celem jest uczynienie z polskich sił zbrojnych najsilniejszej armii NATO w Europie. Wskazał również, że Pałac Prezydencki oraz BBN nie będą redutą kontestacji wobec rządu, lecz miejscem poszukiwania wspólnych rozwiązań w sferze bezpieczeństwa narodowego. Prezydent zapowiedział też, że zamierza być „aktywnym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, który będzie chciał mieć wpływ na system rekrutacji i modernizacji Wojska Polskiego”.

W orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym Nawrocki akcentował wiele punktów swojego programu, które wybrzmiewały już wcześniej: sprzeciw wobec nielegalnej migracji, a także wprowadzenia w Polsce waluty euro czy podniesienia wieku emerytalnego. Jak mówił, nigdy nie zgodzi się, aby UE zabierała Polsce kompetencje szczególnie w sprawach, które nie zostały zapisane w traktatach europejskich. Przekonywał również, że Polska powinna być liderem budowania siły i wschodniej flanki NATO.

Nowy prezydent oświadczył też, że Polska musi wrócić na drogę praworządności. Skrytykował brak legalnie funkcjonującego Prokuratora Krajowego i łamanie art. 7 konstytucji. Zaznaczył, że sędziowie mają służyć Rzeczypospolitej, a nie stawiać się ponad nią. Zapowiedział, że nie będzie nominował sędziów, którzy „godzą w porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ocenił, że konieczne jest podjęcie prac nad zmianą konstytucji. – Przez te blisko 30 lat wydarzyło się tak wiele sporów kompetencyjnych. W ostatnim czasie tak regularnie łamano polską konstytucję, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa – mam nadzieję i wierzę w to – w roku 2030 – zapowiedział prezydent.

Nawrocki zapowiedział też powołanie rady ds. naprawy ustroju z udziałem wszystkich sił politycznych, a w sierpniu zwołanie Rady Gabinetowej, by omówić inwestycje i finanse publiczne. Ocenił, że kluczowe projekty inwestycyjne są zablokowane, okrojone lub opóźnione – stąd też decyzja, by w czwartek złożyć projekt o powrocie do „tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Na uroczystości towarzyszące zaprzysiężeniu prezydenta przybyło tysiące jego zwolenników. Na manifestacji przed Sejmem i podczas późniejszego przemarszu na Plac Zamkowy można było spotkać ludzi z różnych rejonów Polski.