WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaAfera KPO. Prezydent Nawrocki zabrał głos. Zdradził też do jakiego kraju uda...
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Afera KPO. Prezydent Nawrocki zabrał głos. Zdradził też do jakiego kraju uda się z pierwszą wizytą

-

Autor: AW
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki. / foto: PAP
- Reklama -

Prezydent Karol Nawrocki ocenił, że to jak były rozdysponowane środki z KPO jest niepokojące. Jak dodał, z tych środków finansowano „zakupy ekspresów, jachtów czy solariów”. Prezydent podkreślił, że potrzebne są środki na zwolnienie z podatku dochodowego polskich rodzin z minimum dwójką dzieci.

Pieniądze z KPO przez branżę HoReCa (hotelarstwo, gastronomia) miały być wydawane m.in. na kupno jachtów i mebli. W związku z tym kontrole zapowiedział resort funduszy, a prokuratura już podjęła czynności sprawdzające. Premier Donald Tusk podkreślił, że oczekuje szybkich decyzji i odebrania środków w przypadku nadużyć.

Do sprawy Nawrocki odniósł się w Telewizji Republika. – Widzimy dzisiaj bardzo wyraźnie, jak te środki finansowe z KPO były rozdysponowane, to niepokojące, że realizowano z tego zakupy, czy ekspresów, czy jachtów, czy sauny i solariów. Ja w imieniu Polek i Polaków, polskich rodzin mówię, że potrzebne są środki na zwolnienie z podatku dochodowego polskich rodzin, rodziców dwójki i więcej dzieci – powiedział prezydent.

KPO zatopi rząd Tuska? Tak marnują Twoje pieniądze. Ekspresy do kawy, solarium, jachty i pierogi z dotacjami

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Prezydent pytany był także o to, jakie kraje, jako prezydent RP, chciałby odwiedzić jako pierwsze.

– Na samym początku chcę odwiedzić Waszyngton i Stany Zjednoczone. Myślę, że niebawem będziemy mogli nieco więcej powiedzieć na temat tej wizyty i tego spotkania – powiedział Nawrocki.

Podkreślił też, że zgodnie ze swoimi zapowiedziami z kampanii wyborczej, „w sposób symboliczny” chciałby odwiedzić Watykan i grób św. Jana Pawła II.

– Oczywiście przyjdą także spotkania z naszymi partnerami w regionie, z państwami bałtyckimi, z państwami skandynawskimi. Odwiedzę także zachodnią Europę – powiedział prezydent. – Myślę, że cały proces odwiedzania stolic państw już niebawem się rozpocznie – dodał.

Afera KPO. Bosak z interwencja w Ministerstwie FiPR: „Nie chodzi tylko o KPO. To jest psucie gospodarki” [VIDEO]

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Tusk reaguje na aferę z KPO. „Ministerstwo wiedziało od pewnego czasu”
Następny artykuł
Prezydent Nawrocki: Sędziowie nie są bogami, są od tego, aby dla dobra obywateli wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU