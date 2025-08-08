Afera KPO. Prezydent Nawrocki zabrał głos. Zdradził też do jakiego kraju uda się z pierwszą wizytą

- Reklama -

Prezydent Karol Nawrocki ocenił, że to jak były rozdysponowane środki z KPO jest niepokojące. Jak dodał, z tych środków finansowano „zakupy ekspresów, jachtów czy solariów”. Prezydent podkreślił, że potrzebne są środki na zwolnienie z podatku dochodowego polskich rodzin z minimum dwójką dzieci.

Pieniądze z KPO przez branżę HoReCa (hotelarstwo, gastronomia) miały być wydawane m.in. na kupno jachtów i mebli. W związku z tym kontrole zapowiedział resort funduszy, a prokuratura już podjęła czynności sprawdzające. Premier Donald Tusk podkreślił, że oczekuje szybkich decyzji i odebrania środków w przypadku nadużyć.

Do sprawy Nawrocki odniósł się w Telewizji Republika. – Widzimy dzisiaj bardzo wyraźnie, jak te środki finansowe z KPO były rozdysponowane, to niepokojące, że realizowano z tego zakupy, czy ekspresów, czy jachtów, czy sauny i solariów. Ja w imieniu Polek i Polaków, polskich rodzin mówię, że potrzebne są środki na zwolnienie z podatku dochodowego polskich rodzin, rodziców dwójki i więcej dzieci – powiedział prezydent.

Prezydent pytany był także o to, jakie kraje, jako prezydent RP, chciałby odwiedzić jako pierwsze.

– Na samym początku chcę odwiedzić Waszyngton i Stany Zjednoczone. Myślę, że niebawem będziemy mogli nieco więcej powiedzieć na temat tej wizyty i tego spotkania – powiedział Nawrocki.

Podkreślił też, że zgodnie ze swoimi zapowiedziami z kampanii wyborczej, „w sposób symboliczny” chciałby odwiedzić Watykan i grób św. Jana Pawła II.

– Oczywiście przyjdą także spotkania z naszymi partnerami w regionie, z państwami bałtyckimi, z państwami skandynawskimi. Odwiedzę także zachodnią Europę – powiedział prezydent. – Myślę, że cały proces odwiedzania stolic państw już niebawem się rozpocznie – dodał.