KPO zatopi rząd Tuska? Tak marnują Twoje pieniądze. Ekspresy do kawy, solarium, jachty i pierogi z dotacjami

W czwartek wieczorem w sieci wybuchła prawdziwa burza, po tym, jak na portalu dotyczącym Krajowego Planu Odbudowy opublikowano informacje o tym, kto i na co otrzymał dofinansowanie. W piątek rano pojawiły się problemy z wejściem na stronę kpo.gov.pl.

„Zgoda na udział w unijnym, Krajowym Planie Odbudowy, którą podpisał były premier Mateusz Morawiecki, to jedna z najgłupszych decyzji, jakie podjął rząd PiS-u, a którą z radością przyjęli politycy z obecnej koalicji rządowej. W efekcie powstanie ogromny dług, który przez lata, do 2058 r., będzie niszczył Polskę gospodarczo i politycznie” – pisał na łamach „Najwyższego Czas-u!” redaktor naczelny tygodnika Tomasz Sommer.

Z kolei Tomasz Cukiernik w innym artykule wskazywał, że „w ogóle branie pieniędzy z tzw. Funduszu Odbudowy i realizowanie Krajowego Planu Odbudowy jest dla Polski i Polaków skrajnie szkodliwe”.

„Pieniądze z Funduszu Odbudowy powielają wszystkie negatywne cechy zwykłych dotacji unijnych, które dokładnie opisałem w mojej najnowszej książce „Dwadzieścia lat w Unii. Bilans członkostwa”: kosztują (biurokracja, korupcja, marnotrawstwo, nieefektywność, utrzymanie wybudowanych obiektów), ingerują w rynek (pieniądze te uskuteczniają interwencjonizm państwowy, który sprowadza się do fałszywej zasady, że urzędnik wie lepiej od podmiotów rynkowych, jak zarządzać gospodarką, tym samym zakłóca się konkurencję i powoduje nieoptymalne wykorzystanie zasobów), są wykorzystywane politycznie poprzez propagandę (tablice dotacyjne), a także uzależniają i mogą być narzędziem szantażu, o czym do tej pory przekonała się wielokrotnie nie tylko Polska” – pisał Cukiernik.

O tym, że KPO będzie szkodliwy, a pieniądze będą z niego wykorzystywane co najmniej nieefektywnie było wiadomo od dawna. „Pamiętacie ten skok cywilizacyjny, który miał się dokonać za pieniądze z KPO, który zapowiadał jeszcze Morawiecki a potem przejął jego nauczyciel Tusk? Więc to będzie skok, ale na kasę i dla ograniczonej grupy złodziei oraz dla bezwartościowych projektów dla stworzenia pozorów” – napisał w mediach społecznościowych wydawca portalu nczas.info Adam Wojtasiewicz.

Absurdalne dotacje

Użytkownicy portalu X od czwartkowego wieczoru zaczęli udostępniać screeny z najbardziej absurdalnych dotacji, jakie przyznano w ramach KPO. „Jachcy” wskazał m.in. na:

rozszerzenie działalności pizerii o usługę solarium,

zakup nowoczesnych i mobilnych ekspresów kawowych przez solarium,

wprowadzenie nowego produktu i usługi przez pierogarnię,

organizację kursów sztuk walki w hotelu.

Kilka milionów złotych powędrowało także do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego na projekt „laboratorium hodowli ziemniaka tolerancyjnego na stresy środowiskowego w różnych systemach gospodarowania, w tym ekologicznym”.

Z kolei użytkownik Piotr W. zwrócił uwagę na kilkanaście dofinansowań z KPO na jachty. Natomiast Zygfryd Czaban zauważył dotację dla restauracji na wprowadzenie do oferty „świeżego, odżywczego piwa bezalkoholowego o szczególnych walorach smakowych”.

Chwila klikania po mapce i półtora tuzina wniosków wprost o łodzie! Tak się kaszle kochani! 🛥️ Organizujesz wycieczki?

> dywersyfikuj się w jachty Grasz na weselach?

> dywersyfikuj się w jachty Masz klub tenisowy?

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w Polskim Radio chwalił się przede wszystkim tym, że to rząd Donalda Tusk odblokował KPO, a pieniądze popłynęły do gospodarki. – KPO to są dziesiątki tysięcy inwestycje i oczywiście zdarzy się, że wśród tak olbrzymiej puli pojawi się jeden, czy kilka przykładów środków, które nie zostały właściwie wydane – powiedział.

– Pamiętajmy o prawdziwym obrazie KPO, czyli środkach, które pomagają modernizować polską gospodarkę. Nie pozwólmy na to, aby ten obraz został zmącony przez jeden czy dwa przykłady być może niewłaściwego wydania środków – podkreślił minister.

„To, co się wyprawia ws. KPO powinno być surowo karane. Politycy nie mogą okradać jednych podatników, żeby dofinansować solarium dla pizzerii albo ekspresy do kawy dla solarium. Przecież to przebija najbardziej absurdalne scenariusze Barei” – skomentował tę sytuację na portalu X dziennikarz „Najwyższego Czas-u!” Radosław Piwowarczyk.