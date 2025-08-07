WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaUkrainiec oskarżony o zabójstwo. Przed policją ukrywał się w krzakach
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Ukrainiec oskarżony o zabójstwo. Przed policją ukrywał się w krzakach

-

Autor: MMP
Policja zatrzymała 33-letniego Ukraińca podejrzanego o zabójstwo 38-latka
Policja zatrzymała 33-letniego Ukraińca podejrzanego o zabójstwo 38-latka. / Foto: lodz-wschod.policja.gov.pl
- Reklama -

33-letni Ukrainiec został zatrzymany przez koluszkowskich kryminalnych, przy wsparciu łódzkiej policji. Mężczyzna jest podejrzany o śmiertelne ugodzenie nożem 38-letniego obywatela Mołdawii. Ukrainiec ukrywał się w zaroślach, a na widok policji próbował uciekać.

Policja w Koluszkach 3 sierpnia 2025 r. otrzymała zgłoszenie o odnalezieniu zwłok 38-letniego mężczyzny. Ciało odkryto przy ul. Głowackiego w Koluszkach. Według wstępnych ustaleń doszło do kłótni między ofiarą a jej 33-letnim znajomym. Powodem były pieniądze. 33-letni Ukrainiec miał zadać znajomemu cios nożem i uciec z miejsca zdarzenia. 38-latek zmarł w wyniku doznanych obrażeń.

Policja pod nadzorem prokuratora oraz funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej i pies tropiący pracowali na miejscu przez kilka godzin. Policjanci zabezpieczali ślady, przesłuchiwali świadków i analizowali zapisy z kamer monitoringu. Funkcjonariusze sprawdzali też miejsca potencjalnej kryjówki sprawcy.

Jeszcze w tym samym dniu policja natrafiła na ślad podejrzanego. 33-letni Ukrainiec ukrywał się w zaroślach przy ul. Dąbrowskiego w Koluszkach. Na widok policji próbował uciekać. Szybko jednak został obezwładniony i zatrzymany.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie.

Śledczy złożyli wniosek o tymczasowe aresztowanie 33-latka. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brzezinach.

Źródło:policja.gov.pl
Poprzedni artykuł
Jasny komunikat dla Zełenskiego. Na tym zależy największej liczbie Ukraińców [SONDAŻ]
Następny artykuł
Zatrzymano trzy osoby. Miały szykować zamach na Bundestag

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU