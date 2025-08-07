WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatCzas i miejsce dogadane. Putin szykuje się do spotkania z Trumpem
WiadomościŚwiat

Czas i miejsce dogadane. Putin szykuje się do spotkania z Trumpem

-

Autor: AW
Prezydent Rosji Władimir Putin. Foto: PAP/EPA
Prezydent Rosji Władimir Putin. Foto: PAP/EPA
- Reklama -

Prezydent Rosji Władimir Putin przekazał w czwartek, że Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) to jedno z możliwych miejsc jego spotkania z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem – podała agencja AP.

Putin ogłosił to po przyjęciu w Moskwie prezydenta ZEA Muhammada ibn Zajeda al-Nahjana.

Wcześniej w czwartek doradca Putina Jurij Uszakow ogłosił, że prezydent Rosji i Trump spotkają się w najbliższych dniach. Zgodnie z informacjami strony rosyjskiej może do tego dojść już w przyszłym tygodniu.

Jak podkreślił Uszakow, strony przystąpiły już do pracy nad szczegółami. Doradca Putina oznajmił, że ustalono miejsce spotkania, ale zostanie ono ujawnione później.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Dziennik „New York Times” podał, że Trump planuje spotkać się z Putinem w przyszłym tygodniu. Następnie miałoby dojść do spotkania Trumpa, Putina i Zełenskiego – przekazały tej gazecie dwa źródła.

Spotkanie Trump-Putin byłoby pierwszym na szczeblu prezydenckim między Rosją a USA od 2021 roku, gdy ówczesny amerykański przywódca Joe Biden rozmawiał z Putinem w Genewie.

Trump wyznaczył Rosji czas do piątku na wyrażenie zgody na zawieszenie broni w Ukrainie. Groził Rosji sankcjami, jeśli ta nie wyraziłaby na to zgody.

Prezydent USA zwiększył taryfy na towary z Indii do poziomu 50 proc., jako powód podając to, że kraj ten kupuje rosyjską ropę. Zapowiedział nałożenie tzw. sankcji wtórnych na kolejne kraje kupujące ropę z Rosji. Nie wykluczył nałożenia podobnych ceł na Chiny. Administracja prezydenta USA ma przygotowywać też sankcje na wykorzystywaną przez Rosję tzw. flotę cieni.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Moskiewska ofensywa. Spotkanie z Trumpem i zacieśnianie relacji z Indiami
Następny artykuł
Ostre słowa o promocji misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. „Nikt nie ma pomysłu, co zrobić”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU