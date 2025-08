Jakim prezydentem będzie Nawrocki? Tajemnicze osoby i „zdrada”. Jasnowidz Jackowski przedstawił wizję

- Reklama -

W środę Karol Nawrocki złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, wygłosi swoje pierwsze orędzie i rozpocznie pięcioletnią kadencję prezydenta RP. We wtorek wizją na temat prezydentury Nawrockiego podzielił się ze swoimi widzami jasnowidz Krzysztof Jackowski.

W środę, 6 sierpnia, kończy się druga kadencja Andrzeja Dudy i właśnie tego dnia odbędzie się uroczystość zaprzysiężenia Nawrockiego. O godz. 10 w sali plenarnej Sejmu zbierze się Zgromadzenie Narodowe (obradujący wspólnie posłowie i senatorowie), przed którym Karol Nawrocki złoży przysięgę.

Tajemnicze osoby i zdrada

– Nawrocki wchodzi z pewną świtą ludzi do prezydentury i od samego początku będzie konkretne działanie, im szybciej, tym lepiej dla nich, zniwelowania obecnego rządu – uważa jasnowidz Jackowski.

– Mam poczucie, że nie tylko osoby, które Nawrocki oficjalnie wybierze jako osoby, które oficjalnie będą pełniły jakieś funkcje przyprezydenckie, będzie też kilka osób, które będą twardo pilotowały działania Nawrockiego i trzymały Nawrockiego w dyscyplinie – podkreślił.

Zdaniem słynnego widzącego z Człuchowa „zmiana tego rządu jest potrzebna po to, żeby wykonać pewne zadania, które nie cierpią zwłoki”. – Ten rząd obecny (…) nie zdecydowałby się na te zadania i raczej te zadania mogłyby się nie powieść, a one muszą się stać i za tym stoją siły zewnętrzne – wskazał.

przypomniał swoją wizję z września 2024 r., kiedy przewidział, że prezydentem zostanie osoba nieznana z kręgów politycznych w Polsce i „ten człowiek »zdradzi« Polaków”. – Tu proszę cudzysłów umieścić w tym zdaniu, ponieważ my możemy tak mówić, że on zdradzi, a on rzeczywiście nie zdradzi, tylko być może nie będzie miał wyboru albo za jego kadencji zdarzy się coś, za co on będzie brał odpowiedzialność, ale nie za czyn, ale za fakt, który zaistnieje – powiedział Jackowski.

– Od samego początku Nawrocki będzie starał się być prezydentem w zachowaniu twardym i bardzo konkretnym, ale im dłużej będzie prezydentem, tym bardziej będzie zauważalne, że Nawrocki w pewnych momentach zachowuje się tak, jak gdyby było widać, że nie do końca interesuje go interes Polski, naszego kraju, a działa jak gdyby w interesie trochę innych pobudek, nie chcąc jakichś głębszych słów używać – zakończył swoją wizję.