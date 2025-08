Żydzi ustawiają Tuska do pionu i twierdzą, że to nie oni są „nowymi nazistami” tylko Palestyńczycy. „Niedopuszczalne”

- Reklama -

Izraelskie MSZ zareagowało na komentarz premiera Donalda Tuska. Ten zwrócił uwagę, że działania polityków z Tel Awiwu prowadzą do głodu i śmierci palestyńskich cywilów. Żydzi nazwali to „niedopuszczalną aluzją” i rzucili hasłem „nigdy więcej”, co jest wybitnie perfidne, gdyż właśnie wobec nich to hasło jest niezwykle aktualne i w jego imię powinno podjąć się międzynarodowe działania powstrzymujące zbrodnie Tel Awiwu.

Zaczęło się od komentarza Radosława Sikorskiego.

„Głodujące dzieci w Gazie nie wiedzą, co to jest Hamas. Izrael nawet wtedy, gdy działa w samoobronie, nie jest zwolniony z respektowania prawa międzynarodowego” – napisał na X Sikorski, udostępniając fragment rozmowy z „Onetem”.

„Polska była, jest i będzie po stronie Izraela w jego konfrontacji z islamskim terroryzmem, ale nigdy po stronie polityków, których działania prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci. To musi być oczywiste dla narodów, które przeszły wspólnie przez piekło II wojny światowej” – napisał potem na X Tusk.

Na oczywistą uwagę z oburzeniem zareagowali Żydzi. Izraelskie MSZ przytoczyło screena z wypowiedzią Tuska.

„Premier Polski Donald Tusk łączy swoje aktualne potępienie Hamasu z niedopuszczalną aluzją do polityków, której towarzyszy przypomnienie o strasznych dniach II wojny światowej. Premier Polski powinien zapamiętać lekcję z hasła 'Nigdy więcej'” – napisało izraelskie MSZ.

Tu należy wtrącić, że właśnie pod tym hasłem powinno się podjąć stanowcze działania przeciwko państwu zajmującemu Palestynę właśnie ze względu na bestialskie zbrodnie, których te dopuszcza się na Palestyńczykach. Świat jednak – podobnie jak przedtem działania Niemców – ma w głębokim poważaniu.

„’Nigdy więcej’, premierze Tusku, dotyczy to nowych nazistów naszej ery i ich kolaborantów – Hamasu. Izrael działa zgodnie z prawem międzynarodowym. Kiedy Polska jest zagrożona, wy też nie podejmujecie ryzyka” – kłamało izraelskie MSZ, gdyż „nowymi nazistami” są właśnie izraelscy politycy i wojskowi, co widzi dobrze cały świat.

Unfortunately, Poland Prime Minister @donaldtusk is linking his timely condemnation of Hamas with an unacceptable reference to politicians, accompanied by a reminder of the horrible days of World War II. The Prime Minister of Poland should remember the lesson of “Never Again.”… pic.twitter.com/43atQZdT9Z

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 4, 2025