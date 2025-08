Przywileje dla Ukraińców przegłosowane w Sejmie. „Nasza żałosna elita wyżej stawia sprawy Ukrainy niż własnego państwa”

- Reklama -

Posłowie we wtorek uchwalili nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z poprawkami. Wcześniej odrzucili wniosek Konfederacji Korony Polskiej, która chciała odrzucenia projektu w całości.

Za uchwaleniem całości ustawy wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 239 posłów, 125 było przeciw, a 64 wstrzymało się od głosu.

Posłowie przyjęli poprawki legislacyjno-redakcyjne zgłoszone przez KO oraz wniosek mniejszości zgłoszony przez PiS, który zakłada uchylenie przepisów umożliwiających przeznaczenie dochodów z opłat związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Posłowie odrzucili natomiast pozostałe wnioski mniejszości i poprawkę Konfederacji zakładającą pomoc tylko dla Ukraińców, którzy przyjechali do Polski ze wschodnich regionów swojego państwa. Poparcia nie uzyskał także wniosek Konfederacji Korony Polskiej, która podobnie jak w pierwszym czytaniu złożyła wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Ustawę i sejmowe głosowanie skomentował poseł Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, Włodzimierz Skalik.

„Tylko dwudziestu kilku posłów miało odwagę zagłosować przeciw finansowaniu banderowskiej Ukrainy. Polska utrzymuje dziś dwa narody, a nasi rządzący zachowują się jak gubernatorzy państwa kolonialnego – kraju zależnego, sprowadzonego do roli terytorium eksploatowanego” – napisał Skalik.

Poseł Konrad Borkowicz z Konfederacji Wolność i Niepodległość komentując ustawę napisał:

„Jesteśmy dziś dwa razy bardziej zadłużeni niż Ukraina w stanie wojny. Dług publiczny Polski rośnie o 14 300 zł co sekundę. Zadłużamy nie tylko siebie, ale i tych, którzy dopiero się narodzą – bo rządzący chcą przez chwilę poczuć się mocarstwowo, za nieswoje pieniądze.”

Podobną opinię wyraził Janusz Korwin-Mikke.

„Nasza żałosna elita wyżej stawia sprawy Ukrainy niż własnego państwa. My toniemy w długach, zadłużamy siebie, nasze dzieci i wnuki w tempie stachanowskim. A nasi durnie z Wiejskiej podnoszą rękę za kolejnymi pomocami finansowymi – dla obcego, wrogiego nam państwa” – napisał Korwin-Mikke na portalu X.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 r. Zmiana wynika z decyzji wykonawczej Rady UE z 25 czerwca 2024 r.

Wydłużony został również okres załatwiania przez wojewodów takich spraw, jak udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielenie zezwolenia na pobyt stały, udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zmiana zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, cofnięcie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Nowela zakłada działania uszczelniające system udzielania pomocy. Chodzi m.in. o wykluczenie możliwości nadawania uprawnień obywatelom Ukrainy, którzy krótkoterminowo przekraczają granicę na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

„Osoby te bowiem przekraczają granicę jedynie krótkoterminowo, a charakter ich pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie jest związany bezpośrednio z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy” – oceniło w uzasadnieniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Doprecyzowuje kwestie związane z prowadzeniem w systemie teleinformatycznym krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. Komendant główny Straży Granicznej będzie miał obowiązek wpisywania danych z dokumentów stanowiących podstawę przekroczenia granicy oraz dodania odcisków linii papilarnych w celu jednoznacznej identyfikacji osób. Nakłada także wymóg osobistej obecności dzieci przy nadawaniu numeru PESEL bez względu na wiek.

Wprowadzona zostaje także konieczność potwierdzenia więzów rodzinnych obywatela państwa trzeciego z obywatelem Ukrainy stosowną dokumentacją – dokumentami stanu cywilnego lub innymi dokumentami wydanymi przez właściwe władze kraju.

„Regulacja wynika z prób nadużycia przepisów ustawy pomocowej i prób zalegalizowania pobytu przez obywateli państw trzecich, którzy nigdy nie pozostawali w relacjach rodzinnych z obywatelami Ukrainy” – czytamy.

Ustawa określa też termin zakończenia przyjmowania uchodźców wojennych z Ukrainy do ośrodków zbiorowego zakwaterowania na 31 października 2025 r., poza grupami wrażliwymi.

Tym samym, zgodnie z zapisami projektu noweli, od 1 listopada 2025 r. wojewoda będzie mógł udzielić pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia m.in. dzieciom, na które pobierane jest świadczenie wychowawcze w przypadku odpłatności 15 zł/osobodzień (to stawka, która pojawia się w kontekście świadczeń dla obywateli Ukrainy, w szczególności w odniesieniu do zakwaterowania i wyżywienia. Chodzi o kwotę, jaką płaci Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom za pobyt opiekuna z dzieckiem w szpitalu, a także o świadczenie wypłacane przez państwo za pomoc uchodźcom z Ukrainy – PAP); emerytom, którzy pobierają świadczenie emerytalne w przypadku odpłatności w wysokości 15 zł/osobodzień; osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym lub orzeczenie równoważne, czy tym, którzy ukończyli: w przypadku kobiet – 60. rok życia, w przypadku mężczyzn – 65. rok życia, o ile nie pobierają świadczenia emerytalnego.

Doprecyzowane zostają przesłanki do otrzymania świadczenia 800+, tak by wypłacane było również na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia oraz spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozszerzony został katalog przesłanek do uchylenia zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku lub 6 miesięcy w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje; zeznał nieprawdę, zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego; w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Polski.

Kontynuowane będzie wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydłużono obowiązywanie przepisów umożliwiających w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, przydzielenie nauczycielowi, za jego zgodą, godzin ponadwymiarowych.

Nowela wprowadza zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty mające na celu uszczelnienie tzw. systemu uproszczonego, umożliwiającego wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli Ukrainy oraz inne osoby, które uzyskały kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza Unią Europejską;

Zmiany dotyczą także ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i mają umożliwić właściwym okręgowym izbom pielęgniarek i położnych przedłużenie warunkowego prawa wykonywania zawodu wydanego w ramach tzw. procedury uproszczonej do czasu ukończenia kształcenia zgodnego z wymogami UE i kontynuację zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak nie dłużej niż o trzy lata.

Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.