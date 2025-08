Tak się wozi poseł PiS. Sejmową limuzyną do szewca na Powiślu. „Tylko tyle mam do powiedzenia”

- Reklama -

Poseł PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk została przyłapana przez „Fakt”, jak wykorzystując sejmową limuzynę pojechała do zakładu szewskiego odebrać buty. – Odebrałam od starszej pani sklejony but, który mi się w sejmie rozkleił – tłumaczyła się poseł PiS. Tymczasem Sejm szykuje się do zakupu kolejnych samochodów służbowych za nasze pieniądze – tak bardzo są one „potrzebne” parlamentarzystom.

„Fakt” przyłapał poseł PiS wysiadającą z sejmowej limuzyny pod zakładem szewskim na Powiślu w Warszawie.

„Wieloletnia parlamentarzystka, wcześniej także senatorka z ramienia PiS, po krótkiej wizycie wychodzi z butami na koturnie w ręku i ponownie zajmuje miejsce w służbowym aucie” – czytamy.

„Fakt” zapytał poseł o okoliczności wizyty i wykorzystanie do tego celu sejmowego pojazdu.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– Byłam w drodze do domu, proszę pana. Mieszkam kawałek dalej, więc po drodze zatrzymałam się, żeby odebrać but, który mi się rozkleił w Sejmie – przekonywała Dorota Arciszewska-Mielewczyk z PiS.

– Zostawiłam torebkę w samochodzie, weszłam tylko na chwilę do zakładu, odebrałam naprawione obuwie od starszej pani i wróciłam do auta. I tylko tyle mam do powiedzenia – przekonywała.

„Tymczasem niemal równolegle Kancelaria Sejmu ogłosiła nowy przetarg – tym razem na zakup pięciu nowych pojazdów: dwóch osobowych, jednego 8-miejscowego busa, samochodu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej oraz autobusu na 20 osób” – czytamy na fakt.pl.

Zamówienie ma być zrealizowane w trzy miesiące od podpisania umowy. Oferty można składać do 28 sierpnia.

Sejm będzie kierował się ceną. Będzie ona decydowała o 90 proc. oceny.