Wermacht w Gdańsku. Oburzenie prezydenta Polski

Od soboty w Galerii Palowej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku dostępna jest skandaliczna wystawa pt. „Nasi chłopcy. Mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w armii III Rzeszy”. „Nie ma zgody na relatywizowanie historii! Z oburzeniem przyjmuję informację o wystawie 'Nasi chłopcy’ w Muzeum Gdańska. Przedstawianie żołnierzy III Rzeszy jako „naszych” to nie tylko fałsz historyczny, to moralna prowokacja, nawet jeśli zdjęcia młodych mężczyzn w mundurach armii Hitlera przedstawiają przymusowo wcielony do niemieckiego wojska Polaków” – napisał prezydent RP Andrzej Duda.

„Polacy, jako naród, byli ofiarami niemieckiej okupacji i niemieckiego terroru, a nie jego sprawcami, czy uczestnikami. Gdańsk – miejsce, gdzie zaczęła się II wojna światowa – nie może być sceną dla narracji, które rozmywają odpowiedzialność sprawców” – kontynuował prezydent. „Takie działania podważają fundamenty naszej tożsamości i godzą w szacunek dla Ofiar”. „Jako Prezydent Rzeczypospolitej stanowczo się temu sprzeciwiam. Kto relatywizuje zbrodnie, ten rozbraja sumienie narodu” – napisał Duda.

Jak przekonuje Muzeum Gdańska, wystawa dotyczy „służby mieszkańców Pomorza Gdańskiego w niemieckiej armii podczas II wojny światowej”.