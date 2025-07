Sommer mocno po skandalicznych słowach Sikorskiego. „Jakiś zupełnie dramatyczny absurd” [VIDEO]

- Reklama -

– To co Pan mówi to jest jakiś zupełnie dramatyczny absurd – zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego redaktor naczelny nczas.info Tomasz Sommer.

W RMF FM Sikorski mówił o tym, że „wielki naród potrafi się przyznać nie tylko do swoich wielkich czynów, ale także do tego, że jego część zachowała się niegodnie”.

Pisaliśmy o tym szerzej: Skandal w RMF FM. Sikorski o Jedwabnem i Braunie. „Niewątpliwie Polacy uczestniczyli w zbrodni”

– Tak, panie Sikorski? Czy naród żydowski się przyznał do tego, że w tej chwili prowadzi ludobójstwo w Strefie Gazy? Na jakoś nie widziałem, czyli Pan panie Sikorski chyba uważa, że Żydzi to nie jest wielki naród, ale co na to małżonka powie… – kpił Sommer.

W dalszej części swojej wypowiedzi szef MSZ mówił, że w Jedwabnem „niewątpliwie Polacy uczestniczyli w zbrodni”, co Sommer skomentował stwierdzeniem, że jest to wątpliwe. – Oczywiście, że wątpliwie, ponieważ oczywiście w jakimś sensie uczestniczyli – wskazał redaktor.

– Uczestniczyli w tym sensie, że byli w momencie zbierania tych ludzi, którzy potem zostali zamordowani, więc w jakimś sensie uczestniczyli, byli tam obecni. Rzeczywiście uczestniczyli być może w jakimś tam zakresie w tej formie, że pod przymusem niemieckim uczestniczyli w wyszukiwaniu, czy tam wskazywaniu z mniejszą lub większą chęcią osób, które potem zostały zamordowane, ale nie wiedziały przecież, że te osoby zostaną zamordowane – podkreślił Sommer.

– Tam się pojawili Niemcy, zaczęli coś robić, niezależnie od tego, czy Polacy tego chcieli, czy nie i część tych Polaków do jakiejś współpracy zmusili, ale to nie jest wina tych Polaków, to nie jest wina – broń Boże – ogółu Polaków, którzy w ogóle o istnieniu miejscowości Jedwabne nie mieli pojęcia (…) to co Pan mówi to jest jakiś zupełnie dramatyczny absurd, to jest usprawiedliwienie zbrodni nazistowskich, czemu ja jestem przeciwny – zaznaczył.

„Jeżeli w Jedwabnem, gdzie niewątpliwie Polacy uczestniczyli w zbrodni pojawiają się napisy sugerujące, że Żydzi w czasie II Wojny Światowej żyli z Niemcami w symbiozie” – mówił w RMF FM Sikorski.

– Panie Sikorski, byli tacy żydzi, którzy próbowali taką symbiozę tworzyć. To oczywiście było z góry skazane na niepowodzenie, bo Niemcy nie chcieli z żydami w żadne symbiozy wchodzić – podkreślił Sommer, zwracając się do ministra spraw zagranicznych.