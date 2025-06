Polski kierowca tira bohaterem. Błyskawiczna decyzja uratowała życie [VIDEO]

- Reklama -

Tomasz Zaręba, polski kierowca ciężarówki pracujący w Irlandii, został bohaterem po tym, jak uratował życie mężczyzny uwięzionego w płonącym budynku w centrum Dublina. Polak wykorzystał swoją ciężarówkę jako platformę ratunkową, umożliwiając bezpieczną ucieczkę z trzeciego piętra.

Pożar wybuchł nad ranem w budynku przy Granby Row w centrum irlandzkiej stolicy. Z okien trzykondygnacyjnej kamienicy wydobywały się gęste, czarne kłęby dymu, a sytuacja szybko stawała się dramatyczna. Jedna z osób próbujących uciec z budynku już wcześniej skoczyła z okna, lądując na chodniku i odnosząc poważne obrażenia – prawdopodobnie złamała obie nogi i doznała urazów twarzy.

W tym krytycznym momencie na miejscu pojawił się Tomasz Zaręba, kierowca dostawczy firmy Eurospar, który akurat przejeżdżał w pobliżu z dostawą do supermarketu. Polak natychmiast dostrzegł desperacko wołającego o pomoc mężczyznę, który stał w oknie na trzecim piętrze.

Nie zastanawiając się długo, Zaręba ruszył do działania. Cofnął swoją ciężarówkę tak blisko budynku, jak tylko było to bezpiecznie możliwe, tworząc prowizoryczną platformę ratunkową. Dach pojazdu stał się jedyną szansą dla uwięzionego mężczyzny na bezpieczny skok.

– Pomyślałem, że będzie znacznie bezpieczniej, jeśli skoczy na ciężarówkę, niż na chodnik – wspominał później na łamach Irish Times polski kierowca. Z pomocą przechodniów zachęcał przerażonego mężczyznę do skoku na dach pojazdu. W końcu, nie widząc innej możliwości, uwięziony zdecydował się na ten ruch i wylądował bezpiecznie na ciężarówce.

Po udanej akcji ratunkowej Zaręba nie opuścił miejsca zdarzenia. Zapytał uratowanego mężczyznę, czy w budynku zostały inne osoby. Ten, będąc w szoku, nie potrafił udzielić jasnej odpowiedzi. Polski kierowca pozostał na miejscu, gotowy do dalszej pomocy, dopóki nie przybyły służby ratunkowe.

Straż pożarna i policja szybko zabezpieczyły teren. Łącznie siedem osób otrzymało pomoc medyczną na miejscu, a trzy z poparzeniami różnego stopnia trafiły do szpitala.

Służby były pełne podziwu dla polskiego kierowcy. – Świetna robota, kolego, dzięki za to – miał powiedzieć jeden ze strażaków. Polak stał się bohaterem w całej Irlandii, a o jego wyczynie jest już głośno nie tylko w kraju Zielonej Wyspy.

Fire in Dublin this morning 😯 weldone to the truck driver 👌 👏💯 pic.twitter.com/SLllBWylou

— ThisisDublin (@Thisisdublin0) June 24, 2025