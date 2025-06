Poseł Polski 2050 atakuje Brauna. Skalik: „Proszę nie budować tego typu kłamstw” [VIDEO]

- Reklama -

Poseł Polski 2050 Piotr Strach zarzucił z mównicy agresję Grzegorzowi Braunowi i wezwał parlamentarzystów, by „potępić przemoc”. Odpowiedział mu poseł Włodzimierz Skalik, który poprosił, by nie kłamał, iż Braun stosuje jakąś przemoc wobec ludzi.

Piotr Strach z Polski 2050 zaatakował Grzegorza Brauna. Jak przekonywał, „spodziewałem się tutaj potępienia aktów przemocy przez pana posła i europosła Brauna”.

– Tymczasem okazuje się, że pan Skalik mówi tutaj, że oni będą nie przechodzić obojętnie wobec publicznego zgorszenia. Czyli co, według pana to jest nawoływanie do przemocy? Do tego, żeby reagować fizyczną przemocą innych ludzi, innych poglądów, innych religii? – pytał poseł Polski 2050.

– Gdyby pan Braun był rzeczywiście tak otwarty na polskie prawo, to zrezygnowałby z immunitetu i poddał się wyrokowi polskiego sądu. A nie jak tchórz chował się za immunitetem, polskim lub europejskim – przekonywał dalej.

– Wzywam wszystkich parlamentarzystów do tego, żeby potępić przemoc. Ta mównica jest od tego, żebyśmy dyskutowali, żebyśmy ścierali poglądy, żebyśmy się różnili. Prawa, lewa strona z tej izby. Czy centrum. Ale nie wolno podnosić ręki na drugiego człowieka – powiedział Piotr Strach.

Następnie z mównicy odpowiedział mu Włodzimierz Skalik. Zauważył, że „jak brakuje argumentów” to stosuje się kłamstwa i oszczerstwa.

– Na szczęście ci, co decydują, kto tutaj zasiada w tej sali, widzą, widzieli jak było. Przypisanie panu posłowi Grzegorzowi Braunowi podnoszenie ręki na jakiekolwiek osoby? Panie pośle, no litości. Proszę nie budować tego typu kłamstw, prawda się obroni – skwitował Skalik.

Wypowiedź Stracha skomentował redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer.

„A to co za piękny umysł?” – napisał na X dr Sommer.