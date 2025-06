„Zawieszenie broni” nie trwało długo. Iran uderzył w Izrael. Żydowski minister nakazał armii odpowiedź [VIDEO]

- Reklama -

Kilka godzin po tym, jak zaczęło obowiązywać ogłoszone przez USA zawieszenie broni, wojsko izraelskie poinformowało, że wykryło pociski wystrzelone przez Iran w kierunku Izraela i uruchomiło systemy obronne. Minister obrony Israel Katz polecił armii, by zdecydowanie odpowiedziała na naruszenie rozejmu.

W nocy czasu polskiego Donald Trump poinformował, że Izrael i Iran zgodzili się na zawieszenie broni. Iran obwieścił, że umowy na piśmie nie zawarł, ale jeśli Izrael wstrzyma ataki, to Iran powstrzyma się od odwetów.

Po paru godzinach Izrael poinformował w oświadczeniu wydanym we wtorek przez kancelarię premiera Benjamina Netanjahu, że po „osiągnięciu celów operacyjnych” w Iranie zgodził się na propozycję zawieszenia broni z Teheranem, złożoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Po godzinie 7 czasu polskiego Trump opublikował wpis o następującej treści: „Zawieszenie broni już obowiązuje. Proszę, nie naruszajcie go!”.

Tymczasem po opublikowaniu przez Izrael informacji o wyrażeniu zgody na rozejm z Iranem, nadeszła informacja o irańskim ataku. Oba pociski balistyczne zostały przechwycone – podała agencja Reutera.

Ludności cywilnej nakazano przebywanie w pobliżu schronów do odwołania.

Katz powiedział, że wydał rozkaz, by armia „zdecydowanie odpowiedziała na naruszenie zawieszenia broni przez Iran, przeprowadzając intensywne ataki na cele reżimu w sercu Teheranu” – przekazał portal Times of Israel.

BREAKING: Iran just broke the ceasefire that Trump said would “last forever”. Israel's defence minister orders "powerful strikes" on Tehran. pic.twitter.com/9yBN02XOM7 — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 24, 2025

Odpowiedź Izraela

Są zabici i ranni w wyniku izraelskiego ataku na więzienie Ewin w Teheranie – poinformował we wtorek rzecznik irańskiego wymiaru sprawiedliwości Asgar Dżahangir. Jak przekazał, ofiary śmiertelne to pracownicy placówki oraz osoby odwiedzające osadzonych. Emigracyjne media powiadomiły o co najmniej 16 zabitych.

Dżahangir, cytowany przez portal stacji Al-Dżazira, poinformował, że wybuch nastąpił w administracyjnej części więzienia. Nie sprecyzował, ile dokładnie osób poniosło śmierć. Zniszczona została część budynku.

Emigracyjny portal Iran International przekazał doniesienia o co najmniej 16 ofiarach śmiertelnych.