Kłęby dymu nad Tel Awiwem. Iran wystrzelił pociski, ale stracił najwyższego rangą dowódcę [VIDEO]

- Reklama -

Iran zaatakował we wtorek Izrael pociskami balistycznymi. Świadkowie informują o pożarach w rejonie Tel Awiwu, na niezweryfikowanych nagraniach widać kłęby czarnego dymu w kilku rejonach środkowego Izraela – przekazał portal Times of Israel. Izraelska armia poinformowała o wyeliminowaniu szefa nadzwyczajnej kwatery głównej Iranu, generała Alego Szadmaniego.

Izraelskie służby ratownicze przekazały, że ruszyły do miejsc, w których zgłoszono uderzenia rakiet.

Także w rejonie Jerozolimy słychać odgłosy potężnych eksplozji – przekazał portal.

Wcześniej alarmy rozległy się w środkowej i północnej części Izraela, cywilów wezwano, by zeszli do schronów. Syreny nie rozległy się w Jerozolimie.

Według wstępnych szacunków izraelskiej armii Iran wystrzelił w stronę Izraela około 20 rakiet balistycznych. Na razie nie ma doniesień o poszkodowanych.

To kolejny w ostatnich dniach atak rakietowy Iranu na Izrael. Ataki są odwetem za trwającą od ubiegłego piątku operację Izraela, której deklarowanym celem jest zlikwidowanie zagrożenia ze strony irańskiego programu nuklearnego i rakietowego.

Izrael. Udane uderzenia rakietowe Iranu na Tel Awiw. pic.twitter.com/Xr0j0KxCKW — Chaosu MAG 777 (@MAGchaosu777) June 17, 2025

Szef nadzwyczajnej kwatery głównej Iranu, generał Ali Szadmani, zginął w wyniku ataku izraelskich myśliwców na Teheran – przekazała we wtorek armia izraelska. Szadmani został awansowany na to stanowisko cztery dni wcześniej. Nadzorował on w tej roli zarówno Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, jak i armię – poinformowały irańskie siły zbrojne.

Izraelska armia powiadomiła, że atak stał się możliwy dzięki pozyskaniu precyzyjnych danych wywiadowczych. Szadmani był, zdaniem sił zbrojnych Izraela, kluczową osobą kierującą irańskimi operacjami wojskowymi przeciwko Izraelowi.

Władze w Jerozolimie rozpoczęły 13 czerwca ranem zmasowane ataki na Iran, twierdząc, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył tego dnia, że Teheran ma wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Iran nazwał atak „deklaracją wojny” i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet balistycznych na Izrael, w których zginęły 24 osoby. Władze w Teheranie powiadomiły o śmierci co najmniej 224 osób.

Obie strony zapowiadają kolejne uderzenia. Światowi przywódcy wzywają do deeskalacji i powrotu Iranu do negocjacji w kwestii programu jądrowego tego państwa.