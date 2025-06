Korwin-Mikke BEZ OGRÓDEK o Tusku: „Teraz to już w ogóle jest faszysta normalny” [VIDEO]

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke był gościem programu „Młodzież Pyta” na antenie telewizji wPolsce24. Padły niespodziewane słowa pod adresem Donalda Tuska.

– A jeśli chodzi o Donalda Tuska, który występował w Sejmie przed tym głosowaniem, który udzielał wywiadów przed II turą wyborów, czy jak patrzy pan na premiera, to jest ten sam człowiek, który siedział obok pana w tym pierwszym Sejmie? – pytała prowadząca.

– Nie – odparł Korwin-Mikke.

– W pierwszym Sejmie to był taki sam liberał prawie jak ja, już wtedy było widać takie minimalne odchylenie ku lewicy, ale minimalne. Natomiast on potem już się przerobił z liberała na socjaldemokratę, potem na socjalistę, a teraz to już w ogóle jest faszysta normalny, tak jak cała Unia Europejska – dodał.

– Nie boi się pan pozwów, tak? – pytała dziennikarka.

– Ale o co? Faszysta to jest faszysta. Piłsudski był też faszystą i uważamy go za całkiem dobrego polityka – wskazał prezes partii KORWiN.

– Faszyzm to jest lepszy socjalizm. Lepszy jest faszyzm od socjalizmu, bo socjalista chce zniszczyć rodzinę, a faszysta to jest taki socjalista, który już nie chce niszczyć rodziny – wyjaśnił.

– Ale to przecież tamta strona wyzywała tę stronę od faszystów – wtrąciła prowadząca.

– Bo dzisiaj ludzie nie rozumieją, co to jest faszyzm. Proszę porównać sobie, np. ja jestem za tym, żeby nauczanie było całkowicie prywatne, pan Trzaskowski jest za tym, żeby było państwowe. Hitler był za jakim nauczaniem? Za państwowym – wskazał Korwin-Mikke.

– I tak w każdej sprawie Unia Europejska powiela rozwiązania Hitlera. Nawiasem mówiąc, ustawa o edukacji w Niemczech obecna, aktualna, z poprawkami pochodzi z 1938 roku, jak najbardziej. Cała Unia Europejska to jest pomysł hitlerowski – wspólna waluta – pomysł Hitlera, walka z papierosami – pomysł Hitlera – to wszystko, realizują idee Hitlera, tylko sobie z tego nie zdają sprawy. I dlatego nie wolno w Unii Europejskiej cytować Hitlera, czytać Hitlera, bo by się ludzie połapali, że to jest po prostu Hitler – no, przepraszam, z pewnymi wstawkami z Trockiego – skwitował.

– Państwo jest naszym wrogiem. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że nie Kim Dzong Un nakłada na mnie podatki, to nie Kim Dzong Un zabrania mi tego czy owego, tylko nasze państwo. Nie Kim Dzong Un jest moim wrogiem. Moim wrogiem jest obecne państwo polskie – zaznaczył w dalszej części programu.