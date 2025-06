Tragiczna katastrofa lotnicza. Na pokładzie były 242 osoby [VIDEO]

- Reklama -

Indyjska policja powiadomiła, że na pokładzie samolotu, który rozbił się w czwartek w Ahmadabadzie, w zachodnim stanie Gudźarat, były 242 osoby. Wcześniej informowano o 133 pasażerach i członkach załogi.

Maszyna linii Air India AI171 leciała z tego miasta na londyńskie lotnisko Gatwick, a nie jak wcześniej podawano do Birmingham.

Policja przekazała, że samolot rozbił się poza terenem lotniska, na terenie zabudowanym. Indyjski minister ds. lotnictwa Kinjarapu Ram Mohan Naidu poinformował, że jest „zszokowany i zdruzgotany”.

Naidu, którego cytuje BBC, zapewnił, że wszystkie służby są postawione w stan najwyższej gotowości, a on sam osobiście nadzoruje akcję ratunkową.

„Zmobilizowaliśmy zespoły ratownicze i podejmujemy wszelkie wysiłki, by zapewnić pomoc medyczną i wsparcie w miejscu katastrofy. Moje myśli i modlitwy są ze wszystkimi osobami na pokładzie i ich rodzinami” – napisał indyjski minister.

Boeing 787-8 Dreamliner linii Air India leciał z Ahmadabadu na londyńskie lotnisko Gatwick. Maszyna może zabrać na pokład 256 osób.

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.

The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB… pic.twitter.com/EmKKISJldF

— Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025