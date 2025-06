Konfederacja Korony Polskiej szykuje kolejny polityczny transfer. Kto dołączy do drużyny Brauna?

- Reklama -

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która niedawno utworzyła własne koło poselskie w Sejmie dzięki przejściu posła Sławomira Zawiślaka z PiS, zapowiada kolejny polityczny transfer. Ogłoszenie ma nastąpić w ciągu najbliższych godzin.

Powołanie koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej było bezpośrednim następstwem dobrego wyniku Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich, gdzie uzyskał czwarte miejsce z poparciem 6,34 proc. głosów, wyprzedzając między innymi marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

Koło poselskie tworzy obecnie trzech parlamentarzystów: Roman Fritz, Włodzimierz Skalik oraz Sławomir Zawiślak, który przeszedł z klubu parlamentarnego PiS. Zawiślak, poseł od VI kadencji Sejmu, był związany z Prawem i Sprawiedliwością od 2002 roku, pełniąc między innymi funkcję przewodniczącego partii w okręgu chełmskim.

Przejście Zawiślaka do Konfederacji Korony Polskiej nie było przypadkowe. Jak wyjaśnił w wywiadzie dla Polsat News Polityka, od dawna spotykał się z Grzegorzem Braunem, szczególnie podczas ogłoszonej pandemii koronawirusa. Zawiślak jako jeden z nielicznych z PiS sprzeciwiał się obostrzeniom, restrykcjom, nakazom i zakazom wprowadzanym w imię walki z wirusem. Polityk podkreślił ponadto, że łączą go z Braunem kwestie rozumienia patriotyzmu oraz pogląd na konieczność szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie.

Włodzimierz Skalik, jeden z członków koła, określił Zawiślaka mianem „diamentu” i „prawdziwego patrioty”, który ma takie same poglądy jak Konfederacja Korony Polskiej oraz „taki sam zapał do działania na rzecz Polski”. Skalik podkreślił, że zabiegali o utworzenie koła od pierwszych dni po wypchnięciu z Konfederacji Wolność i Niepodległość (partii Mentzena i Bosaka).

Wiele wskazuje na to, że przed nami kolejny polityczny transfer do Konfederacji Korony Polskiej. Sugeruje to grafika promująca konferencję prasową zaplanowaną na 11 czerwca o godz. 13. Kto tym razem dołączy do drużyny Brauna? To okaże się w ciągu najbliższych godzin.