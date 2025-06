Dantejskie sceny w Paryżu po zwycięstwie PSG. Są ofiary śmiertelne, tuziny rannych i setki pożarów [VIDEO]

- Reklama -

Na ulicach Paryża wybuch radości po zwycięstwie Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów miesza się z incydentami. Zatrzymania rozpoczęły się jeszcze przed końcem meczu w rejonie stadionu PSG i na Polach Elizejskich.

W zakończonym w sobotę wieczorem finale w Monachium mistrzowie Francji wygrali z Interem Mediolan 5:0. Na Polach Elizejskich pojawiło się morze ludzi, wypełnili oni także przylegające ulice.

Tłum skakał i krzyczał, wybuchy radości mieszały się z incydentami. Aleja rozjarzona była światłami telefonów komórkowych i sztucznych ogni. Jeden z zawodników PSG Ousmane Dembele wezwał w transmisji telewizyjnej, by Paryż świętował zwycięstwo bez zniszczeń.

Jak się okazało, nie było to jednak takie proste. Bilans zamieszek, do jakich doszło nie tylko w Paryżu, ale w całej Francji przypomina bardziej wojnę domową. Nie żyją dwie osoby, rannych zostało ponad dwieście osób, w tym ponad dwudziestu policjantów i strażaków, a do tego wybuchły setki pożarów.