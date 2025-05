Zamordyzm na wakacje. Od lipca zakaz palenia na plażach i w parkach w całym kraju

- Reklama -

We Francji od 1 lipca będzie obowiązywał zakaz palenia w parkach, na plażach, przystankach autobusowych, na terenie obiektów sportowych i przed szkołami. Zakaz ma na celu ochronę dzieci przed tytoniem. Nie dotyczy np. ogródków kawiarnianych.

O nowych regulacjach poinformowała w czwartek wieczorem ministra zdrowia Catherine Vautrin. – Tam, gdzie są dzieci, tytoń powinien zniknąć – oświadczyła. Tego rodzaju zakazy obowiązują już w niektórych gminach, ale od lipca dotyczyć będą całego kraju.

Jak powiedziała ministra dziennikowi „Ouest-France”, zakaz „na razie” nie dotyczy papierosów elektronicznych.

Statystyki we Francji dotyczące palenia wykazują obecnie tendencję spadkową. W 2023 roku codziennie paliło 15,6 proc. młodzieży w wieku poniżej 17 lat. Liczba palących wśród młodzieży w tym przedziale wiekowym spadła dwukrotnie w ciągu dekady – podkreśliła minister.

Jednak „co roku jedna dziesiąta zgonów związana jest z tytoniem” – zaznaczyła. – Palenie zabija we Francji 75 tysięcy osób (rocznie – PAP). To ponad 200 zgonów dziennie. Jest to pierwsza przyczyna zgonów, której można uniknąć – podkreśliła.

– Nowotwory płuc są źródłem strasznych cierpień. Życie nie ma ceny, ale (leczenie – PAP) nowotworów to koszt 150 mld euro rocznie, co nie jest błahe, kiedy myśli się o sytuacji finansowej naszego modelu socjalnego – dodała Vautrin. Dodała, że papierosy przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska.

Oznajmiła, że jej celem jest to, by dzieci urodzone we Francji w 2025 roku „były pierwszym pokoleniem bez tytoniu”. – Wolność palaczy kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo dzieci do oddychania czystym powietrzem – dodała.