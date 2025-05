Spotkanie Nawrockiego z Mentzenem. Braun udzielił poparcia [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

Na trzy dni przed drugą turą wyborów prezydenckich doszło do spotkania między Karolem Nawrockim a Sławomirem Mentzenem. Tymczasem poparcia kandydatowi PiS udzielił Grzegorz Braun.

Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia ze spotkania z Mentzenem, które skomentował krótko: „Dobra rozmowa o przyszłości Polski”.

Na fotografiach widać polityków siedzących przy stole w restauracji z butelkami wody, co mogło być pewnym nawiązaniem do słynnego już piwa z Mentzena z Trzaskowskim i Sikorskim.

Dobra rozmowa o przyszłości Polski 🇵🇱👍 pic.twitter.com/3AxqVNByv2 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 29, 2025

Mentzen, który w pierwszej turze zajął trzecie miejsce z wynikiem 14,81 proc. głosów, dzień wcześniej nie udzielił oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów. Zaznaczył jednak, że „nie widzi żadnego powodu, by głosować na Trzaskowskiego”.

Braun poparł Nawrockiego

Poparcia Nawrockiemu udzielił Grzegorz Braun. – W niedzielę, 1 czerwca, oddam głos ważny i postawię krzyżyk w kratce obok nazwiska Nawrocki – powiedział w rozmowie z Tomaszem Sommerem na kanale Rumble.

Dlaczego Braun zdecydował się poprzeć Nawrockiego? – Jeżeli mamy do czynienia ze złą władzą, a mamy niewątpliwie, to lepiej dla nas, by ta władza nie była monolitem. W myśl tej zasady włóżmy kijek w szprychy i nie udzielajmy żadnego tam kredytu zaufania, bo bylibyśmy naprawdę bardzo naiwni, gdybyśmy po tych wszystkich przeżyciach, niezależnie od tego, czy dziś Siemoniak z Bodnarem, czy wcześniej Kamiński z Wąsikiem i Ziobrą, więc o żadnym zaufaniu tutaj mowy być nie może. My udzielamy nie kredytu zaufania, tylko udzielamy wysoko oprocentowanej pożyczki – tłumaczył polityk.

– Oddajmy głos za tym, żeby Pałac Prezydencki i lokal, który zajmuje Kancelaria Rady Ministrów i jeszcze Urzędy Marszałkowskie Sejmu i Senatu, żeby nie należały do tego samego gangu, żeby nie należały do tej samej sitwy, tych samych mafii, służb i loży. (…) My, zwłaszcza wolnościowcy, liberalni w podejściu przynajmniej do kwestii gry rynkowej, bądźmy zwolennikami dywersyfikacji. I w ramach dywersyfikacji ja oddam głos tak, a nie inaczej – podsumował w rozmowie z „Najwyższym Czasem!” Braun.

