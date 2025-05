Tak Meta wykorzystuje posty, zdjęcia, komentarze użytkowników. Weszły w życie nowe zasady

- Reklama -

Od 27 maja wchodzą w życie nowe zasady wykorzystywania informacji przez Meta – właściciela Facebooka i Instagrama. Koncern będzie wykorzystywał posty, zdjęcia i komentarze użytkowników do szkolenia własnego systemu sztucznej inteligencji.

Meta AI oraz modele językowe LLaMa będą uczyć się na treściach udostępnianych przez użytkowników serwisów należących do Meta. Chodzi zarówno o stare publiczne posty, zdjęcia i komentarze, jak i te, które pojawią się na tych portalach po 27 maja 2025 r. Wykorzystywane mają być także interakcje z narzędziami AI – w tym chatbotami Mety.

Obowiązuje domyślna zgoda na takie używanie treści zamieszczanych przez użytkowników na portalach. Aby jednak zablokować użycie swoich danych do trenowania AI, użytkownicy muszą aktywnie wyrazić sprzeciw. W przypadku Facebooka oznacza to wejście do sekcji „Ustawienia i prywatność” i następnie kliknięcie zakładki „Centrum ochrony prywatności”. Tam należy wyszukać „Prawo do sprzeciwu” i złożyć sprzeciw w zakładce dotyczącej SI w Meta lub Meta AI. Analogicznie działa to w przypadku Instagrama.

Działania Mety w zakresie wykorzystywania danych przez sztuczną inteligencję usiłowało zatrzymać niemieckie Centrum Porad Konsumenckich w Nadrenii Północnej-Westfalii. Nie przyniosło to jednak oczekiwanego skutku. Podobne działania podjęto także w Hamburgu – tam nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, ale ewentualny sukces będzie miał już tylko znaczenie lokalne.