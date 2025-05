Nawrocki krótko gasi marzenia Kurskiego. „Po moim trupie” [VIDEO]

- Reklama -

Burza wokół materiału TVP Info. Na portalu X udostępniono krótkie nagranie z udziałem Jacka Kurskiego. Zareagował Karol Nawrocki.

TVP Info udostępniła w mediach społecznościowych fragment programu „Bez trybu” Justyny Dobrosz-Oracz. Widać na nim byłego szefa telewizji publicznej z czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości.

„.@KurskiPL już straszy… «Bez trybu» Justyny Dobrosz-Oracz już dziś o 20.18 w TVP Info!” – przekazała stacja.

– Wrócę do was kochani, wrócę do was kochani w Telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie – oświadczył w rozmowie z TVP Info były prezes TVP Jacek Kurski. Wymachiwał też czapeczką z daszkiem, na której widniał napis: „Nawrocki 2025”.

To jednak nie pomogło. Wypowiedź byłego szefa Telewizji Polskiej najwyraźniej nie spodobała się Karolowi Nawrockiemu. „Obywatelski” kandydat Prawa i Sprawiedliwości napisał bowiem: „Po moim trupie…”.