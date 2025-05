PiS szantażuje Mentzena. Polityk Konfederacji odpowiada. „Po moim trupie”

- Reklama -

Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło nową narrację na ostatnie dni kampanii prezydenckiej. Adam Bielan stwierdził, że jeśli Mentzen nie poprze Nawrockiego, to lider Konfederacji będzie „rozliczany” z decyzji przyszłego prezydenta Trzaskowskiego w przypadku jego zwycięstwa.

Bielan w programie „Graffiti” skomentował spotkanie przy piwie Mentzena z Trzaskowskim. Z jednej strony stwierdził, że w sztabie PiS przyjęto „wzruszeniem ramion”. – Nie jesteśmy w stanie dyktować nikomu, z kim ma chodzić na piwo – powiedział człowiek ze sztabu Nawrockiego.

Z drugiej strony PiS kreuje nową narrację – jeśli Mentzen „nie zastopuje wyboru” Trzaskowskiego, to „będzie go można rozliczać z każdej decyzji” nowego prezydenta.

– To bardzo duża odpowiedzialność i nie wiem, czy Mentzen chce ją wziąć na siebie – stwierdził Bielan.

Wypowiedź Bielana można interpretować jako formę nacisku politycznego na Mentzena, czyli po prostu szantażu. Mentzen ma w środę przedstawić podsumowanie swoich rozmów z kandydatami na prezydenta.

Mentzen krótko odniósł się do słów Bielana. „Mów mi tak dalej” – skomentował w serwisie X nagranie udostępnione przez Polsat News.

Kilkadziesiąt minut później obszerniej odpowiedział na zagrywkę Bielana. „Próbuje mnie szantażować moralnie, twierdząc, że to ja będę odpowiedzialny za ewentualną wygraną Trzaskowskiego. Bzdura. Nie ja wam wybierałem kandydata, nie ja mu prowadziłem kampanię, nie ja zbudowałem mu wizerunek niezbyt lotnego osiłka, nie ja kręciłem i zmieniałem wersję w sprawie kawalerki. To wy za to wszystko odpowiadacie” – napisał.

„Próba zmuszenia mnie do poparcia Nawrockiego pokazuje, jak PiS widzi Konfederację. Jako przystawkę która musi robić to, czego chce PiS. Po moim trupie. Na to nigdy nie możecie liczyć. Nie zamierzam skończyć jak Lepper, Giertych, Gowin czy Hołownia. Im prędzej to w PiS zrozumiecie, im prędzej zaakceptujecie rzeczywistość, tym łatwiej będzie wam uniknąć takich kretyńskich wypowiedzi, jak ta Bielana” – podsumował Mentzen.