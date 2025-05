Kulisy piwa Mentzena z Trzaskowskim i Sikorskim. „Rafał, Rafał, rzuć monetę czy dziś jesteś elgiebetem”

- Reklama -

Wcale nie było tak, że od razu usiedli ze sobą. Mentzen miał dla siebie inny stolik – tak kulisy piwa Mentzena z Trzaskowskim i Sikorskim opisuje Artur Molęda z TVN24, który przedstawia oczywiście wersję sztabu Platformy Obywatelskiej.

W sobotę Mentzen przeprowadził rozmowę z Trzaskowskim, która biła rekordy popularności – w szczytowym momencie tylko na kanale polityka Konfederacji na żywo oglądało ją ponad 600 tys. osób, a obecnie ma prawie 4 mln wyświetleń. Więcej o starciu pomiędzy politykami przeczytacie w tekstach poniżej:

Bardzo głośno było także o sytuacji, która wydarzyła się już po rozmowie. W toruńskim pubie Mentzena politycy wspólnie zasiedli przy stole i napili się złocistego trunku.

Zaskoczeni takim obrotem spraw byli dosłownie wszyscy, włącznie z osobami z bliskiego kręgu polityka Konfederacji. W szeregach partii ten ruch został odebrany z mieszanymi uczuciami. Sam Mentzen szybko opublikował krótkie oświadczenie, by przeciąć spekulacje, jakoby napicie się piwa oznaczało poparcie dla Trzaskowskiego.

„Z Nawrockim też bym poszedł na piwo, ale nie zaprosił. Nie rozumiem, o co niektórym chodzi. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto. Nie dam się zapisać do żadnego z waszych obozów. A politycy powinni umieć normalnie ze sobą rozmawiać” – napisał.

Kulisy spotkania przy piwie Mentzena, Trzaskowskiego i Sikorskiego

Według wersji płynącej ze sztabu Platformy Obywatelskiej, pomysłodawcą spotkania był Sikorski. Minister spraw zagranicznych od kilku godzin siedział w Pubie Mentzen, gdzie oglądał na żywo rozmowę Mentzena z Trzaskowskim.

– Potem Sikorski dowiedział się, że po rozmowie do swojego pubu ma przyjechać Sławomir Mentzen. Była szybka wiadomość do Wiolety Paprockiej, szefowej sztabu Rafała Trzaskowskiego. I tak oto wszyscy politycy spotkali się w jednym miejscu przy piwie – opisuje Molęda.

– Ale to wcale nie było tak, że od razu usiedli ze sobą. Mentzen miał dla siebie inny stolik, nieco na uboczu, ale szybko przekonał się do tego, że trzeba wyjść do ludzi i rozmawiać ze wszystkimi, więc dosiadł się do Radosława Sikorskiego, Rafała Trzaskowskiego i jego sztabowców. Na nagraniach widać wspomnianą wcześniej Wioletę Paprocką, był tam też Sławomir Nitras. Spotkanie przy piwie trwało pół godziny. W jego trakcie także podchodzili ludzie i rozmawiali z politykami – tak spotkanie przy piwie opisał dziennikarz TVN24.

Zapomniał dodać, że nie tylko rozmawiali, ale także śpiewali. Pieśni nie były jednak przychylne Trzaskowskiemu np. ta: „Rafał, Rafał, rzuć monetę czy dziś jesteś elgiebetem”.