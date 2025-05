Trzaskowski tłumaczy się u Mentzena. „Sytuacja jest zupełnie inna” [VIDEO]

- Reklama -

Rafał Trzaskowski, w związku z trwającą kampanią prezydencką przed II turą wyborów, pojawił się na kanale u Sławomira Mentzena. Tak jak w przypadku Karola Nawrockiego, polityk Konfederacji zadał kandydatowi Koalicji Obywatelskiej na początek pięć pytań zamkniętych.

– TVP Info to tuba propagandowa władzy i należy je zlikwidować. Tak czy nie? – pytał Mentzen.

– Ja byłem za tym, żeby zlikwidować TVP Info, to prawda – odparł Trzaskowski.

– Kiedyś tak, a teraz nie – wtrącił poseł Konfederacji.

– Ja uważam, że TVP Info można by było zlikwidować, bo każda kolejna władza populistyczna chciałaby używać, jak tuby. Tak, ja bym likwidował TVP Info – powiedział prezydent Warszawy.

– Bardzo się cieszę, też mi się nie podoba obecne TVP Info. Pójdę w następnym Marszu Niepodległości – tak czy nie? – pytał dalej Mentzen.

– Pójdzie pan ze mną? Pójdziemy wszyscy? – pytał w odpowiedzi Trzaskowski.

– Ja pójdę – zadeklarował jeden z liderów Konfederacji.

– Ja mam nadzieję, że będzie taka okazja, że wszyscy będziemy mogli pójść w marszu, tak – stwierdził wiceszef Platformy Obywatelskiej.

– Świetnie, to widzimy się 11 listopada w Warszawie. Trzecie pytanie: Podtrzymuję moje zdanie o tym, że najgorsze, co może się zdarzyć, to premier i prezydent z jednej partii? – pytał Mentzen.

– Nie, dlatego że sytuacja jest zupełnie inna i zaraz to wyjaśnimy – odparł Trzaskowski.

– A co się różni, poza tym, że tą partią jest Platforma Obywatelska? – dociekał gospodarz.

– To, że Andrzej Duda podpisuje wszystko, co mu Kaczyński daje do podpisu, a ja nie będę podpisywał wszystkiego – grzmiał Trzaskowski.

– Czyli jak prezydent i premier są z PiS-u to źle, a jak z Platformy to dobrze – skwitował polityk Konfederacji.

– Miał pan nie mówić o PiS-ie – wtrącił Trzaskowski.

– Pan miał nie mówić. A jak z PSL-u? Z PSL-u mogą być? Czy tylko z Platformy? – pytał dalej Mentzen.

– Chodzi mi o to, że była sytuacja taka, że mieliśmy prezydenta, który podpisywał wszystko w ciemno, dokładnie tak jak Karol Nawrocki, który przychodzi i podpisuje wszystko w ciemno – twierdził Trzaskowski.

– O którym też mieliśmy nie mówić – przypomniał Mentzen, odnosząc się do wzmianki o Nawrockim.

– Ja nie będę podpisywał w ciemno, obiecuję – deklarował prezydent Warszawy.

– Świetnie. Wstyd mi przed wyborcami, gdy przypomnę sobie, jak wiele obietnic z kampanii parlamentarnej nie zostało zrealizowanych? – pytał Mentzen.

– Czy wstyd? Ale z której kampanii parlamentarnej? – zastanawiał się Trzaskowski.

– No tej z 2023 roku – powiedział Mentzen.

– Są realizowane i będą zrealizowane – twierdził Trzaskowski.

– Czyli jest pan zadowolony z poziomu? – pytał gospodarz rozmowy.

– Nie, chciałbym, żeby było szybciej. Ale nie jest mi wstyd, bo duża część została wprowadzona w życie i jest przyspieszenie – oświadczył polityk PO.

– Czyli pan pozytywnie ocenia działania rządu? – upewniał się Mentzen.

– Ja chcę, żeby rząd działał dużo szybciej, ale nie jest mi wstyd. Bo pytał pan o wstyd. Jeżeli mnie pan zapyta, czy jest pan zadowolony z tempa – nie jestem. Jeżeli mnie pan pyta czy wstyd – nie jest mi wstyd – odparł Trzaskowski.